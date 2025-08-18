Зеленски: Готови сме за тристранна среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом.

"Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат", заяви Доналд Тръмп. „Мисля, че ако днес всичко върви добре, ще имаме тристранна среща и мисля, че ще има разумни шансове за прекратяване на войната, когато това се случи.“

Доналд Тръмп заяви, че ще има някаква форма на гаранции за сигурност за Украйна, като САЩ ще се ангажират с осигуряването им.

Тръмп каза още:

"Ще има много, ще има много помощ по отношение на сигурността. Ще има много помощ. Те са първата линия на отбрана, защото са там, но ние също ще им помогнем. Ще се включим, когато се наложи.“

Тръмп не каза дали това ще включва американски войски.

„Готови сме за тристранна среща“, каза от своя страна Зеленски.

Журналист попита Володимир Зеленски дали е готов да „изпрати украински войски на смърт“ или да „преначертае картите“.

„Живеем под ежедневни атаки“, заяви Зеленски. „Трябва да спрем тази война, за да спрем Русия, и се нуждаем от подкрепата на американските и европейските партньори. Ще направим всичко възможно за това. Показваме, че сме силен народ и подкрепихме идеята на президента Тръмп да спрем тази война.“

„Ще проведем телефонен разговор веднага след днешните ни срещи“, каза Тръмп пред репортери на среща със Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом. Той очаква обаждането ми, когато приключим тази среща“, каза още Тръмп.