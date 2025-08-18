IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Русия е против разполагането на военен контингент на НАТО в Украйна

Призоваваме Лондон да се откаже от рискови и зле обмислени геополитически маневри

18.08.2025 | 21:50 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:38 ч. 27
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия е категорично против всякаква възможност за разполагане на войски на НАТО на украинска територия, тъй като това може да доведе до рязка ескалация на конфликта и непредсказуеми последици. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки изявленията на Лондон за възможността за разполагане на западен военен контингент в Киев, пише „Комсомолская правда”.

Според Захарова подобни планове, озвучени от някои европейски държави, по-специално Великобритания, демонстрират техните „открито провокативни и хищнически стремежи“ по отношение на Украйна.

„В тази връзка призоваваме Лондон да се откаже от рискови и зле обмислени геополитически маневри и поне да не се намесва в старателната работа на руските и американските преговарящи“, заяви още Захарова.

Мария Захарова подчерта, че изявленията на Лондон и някои европейски страни се възприемат от Русия като провокативни и насочени към поддържане на напрежението в украинска посока.

Захарова Русия Украйна война НАТО преговори Европа САЩ
