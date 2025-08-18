Русия е категорично против всякаква възможност за разполагане на войски на НАТО на украинска територия, тъй като това може да доведе до рязка ескалация на конфликта и непредсказуеми последици. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки изявленията на Лондон за възможността за разполагане на западен военен контингент в Киев, пише „Комсомолская правда”.

Според Захарова подобни планове, озвучени от някои европейски държави, по-специално Великобритания, демонстрират техните „открито провокативни и хищнически стремежи“ по отношение на Украйна.

„В тази връзка призоваваме Лондон да се откаже от рискови и зле обмислени геополитически маневри и поне да не се намесва в старателната работа на руските и американските преговарящи“, заяви още Захарова.

Мария Захарова подчерта, че изявленията на Лондон и някои европейски страни се възприемат от Русия като провокативни и насочени към поддържане на напрежението в украинска посока.