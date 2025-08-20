Отнемат дипломатическия паспорт на Милорад Додик

Външният министър на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович съобщи в профила си във Фейсбук, че външното министерство на страната отнема дипломатическия паспорт на лидера на босненските сърби Милорад Додик и се очаква той да го върне до 15 дни.

"Милорад Додик трябва да върне босненския си дипломатически паспорт, тъй като мандатът му (като президент на босненската Република Сръбска) бе прекратен с решение на Централната избирателна комисия след окончателна присъда", написа Конакович в публикация със снимка на официалното решение. "Ако не го върне в предвидения от закона срок, паспортът ще бъде унищожен".

ЦИК на Босна и Херцеговина взе решение за прекратяване на мандата на Додик няколко дни след като в началото на август апелативен съд потвърди по-ранната присъда, с която проруският босненски сръбски лидер е осъден на една година затвор и получи забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит, пише БТА.

Додик подаде жалба срещу решението, но тя бе отхвърлена.

ЦИК трябва да свика предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни. Мандатът на избрания президент ще продължи до общите избори, предвидени за октомври следващата година.