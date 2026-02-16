Експерт: Заплатите са тема табу, напускаме заради пари и стрес

Българските компании залагат на повишаване на нивата на възнагражденията и по-конкурентни придобивки като основна стратегия за задържане на служители. Почти 76% от анкетираните планират ръст на заплатите през тази година.

Пламен Макавеев от консултантска компания за подбор на кадри обясни в предаването "България сутрин", че в изследването влизат над 350 компании, които са представители на над 15 различни сектора.

"75,76% от работодателите заявяват, че ще има увеличаване на заплатите през тази година. 41% от респондентите казват, че увеличението ще бъде между 6-10%. 27% заявяват, че увеличението ще бъде до 5%. Има и 24% от компаниите, които заявяват, че няма да могат да увеличат заплатите през тази година. Забелязва се и тенденция, според която 5% от работодателите заявяват, че ще могат да увеличат заплатите между 10-20% и имаме 1,39% от работодателите, които заявяват, че над 20% ще могат да увеличат заплатите", обобщи резултатите Макавеев.

Според него производството, търговията и продажбите са трите сектора, в които може да очакваме най-голяма промяна във възнагражденията на служителите. "Еврото създава надеждата, че все повече инвестиции ще навлязат в страната", посочи Макавеев пред Bulgaria ON AIR.

Експертът е на мнение, че всеки работодател би искал да намери правилните хора, но не е никак лесно да намериш кадри, които са квалифицирани.

Липса на кадри

Според Макавеев квалифицираните кадри искат адекватно възнаграждение и е трудно да се намери баланс. Според него производството е един от секторите, в които има "глад за кадри".

"Има множество производствени компании, които много добре се развиват и имат нужда от този персонал", отбеляза Макавеев.

По думите му темата със заплатите е "табу" в България, тъй като има много обяви за работа, в които не е посочена заплатата.

Макавеев отчете, че 20% от хората сменят работата си заради голям стрес, а 17% напускат заради липса на развитие в компанията. Той подчерта, че заплащането на 100% е първото нещо, което привлича кандидатите.

