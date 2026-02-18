ВСС избира днес градски прокурор на София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е с ключов избор днес. Кадровиците трябва да определят кой ще бъде новият градски прокурор на София. Кандидатите са двама - сега изпълняващата функциите Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов, съобщи БНР.

Русинова пое поста след пенсионирането на Илиана Кирилова. В средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор на София пропадна, след като единственият кандидат Ангел Илиев се отказа в средата на процедурата.

Градска прокуратура е от ключово значение за държавното обвинение, тъй като е единствената, която може да разследва лица с имунитет.