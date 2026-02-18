IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

ВСС избира днес градски прокурор на София

Кандидатите са Емилия Русинова и Бойко Атанасов

18.02.2026 | 08:30 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е с ключов избор днес. Кадровиците трябва да определят кой ще бъде новият градски прокурор на София. Кандидатите са двама - сега изпълняващата функциите Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов, съобщи БНР.

Русинова пое поста след пенсионирането на Илиана Кирилова. В средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор на София пропадна, след като единственият кандидат Ангел Илиев се отказа в средата на процедурата.

Градска прокуратура е от ключово значение за държавното обвинение, тъй като е единствената, която може да разследва лица с имунитет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

всс избор градски прокурор София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata