Уволнен заради епилепсия печели обезщетение от 440 000 паунда

Бивш затворнически служител с епилепсия е получил обезщетение от над 440 000 паунда, след като е бил уволнен, защото не му е било позволено да „носи ключове“ поради съображения за сигурност, пише The Times.
Служителите в затвора „Holme House“, мъжки затвор от категория Б в графство Дърам, се опасяваха, че Андрю Мълинджър може да получи пристъп по време на работа и да даде възможност на затворниците да избягат от килиите си.
Мълинджър, който е диагностициран с епилепсия по време на годишния си отпуск в началото на 2023 г., е бил поставен на ограничени задължения, след като е информирал прекия си началник за здравословното си състояние.
Когато Мълинджър за първи път е информирал прекия си ръководител за здравословното си състояние, тя е настояла той да не работи сам, да не има задължения, свързани с контакт с затворници, и да няма достъп до ключове.
Въпреки това, в доклад за здравословното състояние на работното място е посочено, че е трябвало да бъдат направени промени, за да се съобрази с нуждите на Мълинджър, докато той не престане да има пристъпи в продължение на шест месеца. Друг медицински специалист е преценил, че Мълинджър може да се върне на работа като затворник в рамките на две години.
Съдията по трудови спорове Адел Аспдън заяви пред съда, че фактът, че на Мълинджър не е било позволено да носи ключове поради съображения за сигурност, не е оспорен.
„Ако загубеше съзнание, съществуваше риск ключовете му да бъдат отнети от затворник (или посетител, ако се намираше в зона, където имаше посетители).“
Аспдън заяви, че персоналът на затвора все пак е трябвало да предприеме мерки, за да гарантира, че Мълинджър може да изпълнява административни функции, които не изискват носене на ключове. Въздействието на уволнението върху Мълинджър е било „много значително“, тъй като в резултат на това той е загубил кариерата си в затворната служба, заяви Аспдън.
На съда е съобщено, че Мълинджър е имал „много отсъствия по болест“ и това е било обсъдено с директора на затвора. Малко преди да бъде уволнен, Мълинджър е взел два дни отпуск поради мигрена и замаяност. Съдебният състав заключи, че това отсъствие е „повлияло“ на решението за уволнението му.
Твърденията на Мълинджър за дискриминация и несправедливо уволнение бяха потвърдени и Министерството на правосъдието трябва да му изплати 445 000 лири обезщетение.
Аспдън заяви пред съда в последния ден: „Министерството на правосъдието не е показало защо не е могло да уреди Мълинджър на медицински отпуск или болничен, вместо да го уволни, докато се изяснява кога състоянието му ще се стабилизира."