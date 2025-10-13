IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бебе е пред инфаркт в болница, баща му пушил марихуана до него

Момиченцето било прието в безсъзнание и интубирано

13.10.2025 | 08:22 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание, защото баща му пушил марихуана в близост до него, съобщават гръцките медии.

„Прото тема“ информира, че детето било прието в детска болница с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано, защото лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е бил подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването било установено, че 27-годишният баща на момичето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима. Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

За щастие според информацията детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника. /БНТ

бебе марихуана баща болница
