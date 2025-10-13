IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Пожар унищожи италиански исторически манастир

Причината е била късо съединение, според властите

13.10.2025 | 08:07 ч. 1
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Пожар унищожи историческия манастир "Бернага" в Северна Италия, предадоха Франс прес и АНСА, като се позоваха на местните пожарникари.

Двадесет и две монахини са били евакуирани от горящата сграда.

Основан през 1628, манастирът в градчето Ла Валета Брианца е мястото, в което Карло Акутис, първият светец от поколението на милениалите, е получил първото си причастие.

Пожарът се е разразил вчера. Цялата сграда е опустошена. В пламъците са били унищожени безценни произведения на изкуството и ценни предмети, намирали се в сградата.

Според местните власти пожарът е бил предизвикан от късо съединение, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар манастир Италия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem