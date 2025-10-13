Чехия пусна първия безпилотен пътнически влак в Европа

Революционна иновация в Европа. Чехия пусна в експлоатация първия за Стария континент безпилотен пътнически влак по открита железопътна линия. Автономната мотриса вече се движи по 24-километрово трасе в северната част на страната. Преди това успешно преминава и редица тестове.

Композицията не се нуждае от машинист. Никой не го управлява, но влакът сам знае кога да спре и как да гарантира безопасността на пътниците. Регионална линия в северната част на Чехия вече е дом на Edita– първият автономен пътнически влак в Европа, който се движи по открити железопътни линии, извън затворени системи като метрото.

Разработката е дело на чешката технологична компания AZD, като влакът е оборудван с камери, лазерни скенери и изкуствен интелект. Основата на технологията е Европейската система за контрол на влаковете (ETCS), която постепенно се внедрява в цяла Европа и осигурява безопасната работа на железопътния трафик. /NOVA