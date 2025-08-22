IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Чен-ун награди севернокорейски войници, сражавали се за Русия

Той ги похвали за "Освобождението на Курск"

22.08.2025 | 08:05 ч.
Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска (област)" доказа "бойния дух на героите", добави той.

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия, отбелязва Ройтерс.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 хиляди военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, казаха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната. /БТА

