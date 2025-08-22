В Куба започна изплащането на почти двойно по-високи пенсии

Кубинските пенсионери започнаха от днес да получават почти двойно по-високи месечни пенсии, но мнозина смятат, че увеличението няма да компенсира високата инфлация и оскъдицата на основни стоки в условията на продължаваща икономическа криза в страната, пише Ройтерс.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви през декември пред Националното събрание, че страната трябва "да започне да подобрява положението на пенсионерите, които са посветили живота си на Революцията".

Пенсионерите и всички работници, получаващи заплата в кубински песо, са изправени пред спад на покупателната способност с до 90 процента през последните четири години, според редица кубински икономисти.

Много от тях твърдят, че новата социална пенсия, увеличена с до 1528 песо и достигнала максимум 4000 песо, все още е недостатъчна да бъдат посрещнати основни нужди.

Панфило Валдивия, 77-годишен пенсиониран държавен служител, приветства увеличението, но смята, че стоките са оскъдни при официалния курс от 24 песо за щатски долар, докато при формирането на повечето цени се взема предвид курсът на черния пазар, достигнал рекордните 400 песо за долар.

"Пенсията ми почти се удвои до 3156 песо или 131,5 долара по официалния курс, но на улицата това са едва 7,89 долара. Малко е, а почти всичко е много скъпо", каза Валдивия.

Тази седмица в Хавана яйцата се продават по 2800 песо за картон от 30 броя, а пилешките бутчета достигат до 400 песо за паунд (0,45 кг.), според местни жители.

Правителството посочва влошаването на ситуацията с американските санкции, наложени срещу Куба, които ограничават приходите й от чуждестранна валута, като кубинската икономика се е свила с 11 процента от 2019 година.

Критиците на властите винят бавния темп на икономическите реформи.

"Увеличението (на пенсиите) е добре дошло, но дори не стига за една опаковка пилешко", коментира пенсионираната учителка Аида Диего. /БТА