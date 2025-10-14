Задигнаха близо 150 тона картофи в Полша след слух, че са безплатни

Фалшив слух, че фермер раздава „безплатни картофи“, предизвика вълна от хора, отправящи се към поле в Южна Полша, където селяните извозиха около 150 тона реколта за един ден.

Предприемачът и собственик на дестилерия Пьотр Грита е купил картофите предния ден и е решил временно да ги остави на полето си в село Домбровица. Но след като в социалните медии започнаха да се появяват съобщения, в които се твърди, че картофите са безплатни, стотици хора се спуснаха на полето с коли и камиони.

На следващия ден почти целият запас на стойност около 60 000 злоти (14 000 евро) беше изчезнал.

Кметът на селото Тадеуш Лапка каза пред Polsat News:

„Получих обаждане около обяд, че можем да вземем картофи. Когато пристигнах, имаше коли, трактори и хора, които пълнеха чували.“

По-късно някои местни жители върнаха картофите, след като научиха, че не са безплатни. Но разгневеният Грита сега предупреди, че други могат да се изправят пред правни последици и определи инцидента като кражба.

„Ако някой е взел чувал - добре, може би му е бил нужен. Но трактори? По-добре да дойдат да говорят с мен, защото ще говоря с кмета и ако това не бъде решено доброволно, прокурорът ще трябва да се намеси.“

Проблеми на фермерите

Инцидентът се случва на фона на процес, в който директните продажби и програмите за самостоятелно бране, известни като samozbiory („самосъбиране“), набират популярност в цяла Полша.

Някои фермери дори са раздавали продукцията си безплатно поради свръхпроизводството - наричано от някои „бедствие на изобилието“ - и изключително ниските цени, предлагани от посредниците.

В село Галковице, югоизточна Полша, фермерът Мачей Секиера наскоро раздаде 60 тона чушки, заявявайки, че разходите за прибиране на реколтата надвишават потенциалните печалби.

По-рано този месец министърът на земеделието Стефан Краевски заяви, че условията са били трудни за много производители.

„От една страна, метеорологичните условия са засегнали много производители; от друга страна, наблюдаваме свръхпроизводство на определени култури и липса на договори, които биха осигурили стабилни цени.“

Неговото министерство поиска от службата за защита на конкуренцията и потребителите (UOKiK) да разследва потенциално фиксиране на цените и обеща мерки за стабилизиране на пазара.

Фермерските организации предупреждават, че без действия повече производители ще прибягнат до директни продажби, само за да се задържат на повърхността.