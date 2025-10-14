Президентът на щангите за скандала с Насар: Никой не иска да изпуска своите добри състезатели

“Никой не иска да изпуска своите добри състезатели. Ще направя всичко възможно Карлос Насар да не замине“. Това заяви президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев в сутрешния блок "Тази сутрин" по bTV.

Поводът за думите му стана поредния словесен скандал между най-добрия ни щангист и родната федерация, с която Насар все още няма подписан договор и съответно не получава никаква заплата.

"Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори", каза Насар преди ден по bTV.

"Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората", добави шампионът.

Какъв е отговорът на президента на родната федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев?

"Федерацията винаги има принос, без Федерацията никой не може да участва където и да било. Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите, той не иска. След като не иска, не можем да му дадем и един лев за проекта към Министерството на младежта и спорта. Приносът е за тези, които са на лагер с националния отбор", уточни Ботев и допълни, че олимпийският и трикратен световен шампион не получава заплата, защото не иска да подписва договор.

"В началото на годината се подават договорите на всички състезатели, само Карлос не искаше да го подпише. След като не го подписва, няма как да получи заплата. Министерството трябва да отпусне пари, след като подпише договор. Не е съгласен Насар главно заради рекламите“, изказа мнение президентът на родната федерация.

"Той си предлага негов договор да подпишем, съгласих се. Отивам в залата на 11 септември. показвам му неговия договор да го подпишем и той каза, че ще го даде на неговите хора да го погледнат. Никой не ми се е обадил, на който е прехвърлил, той е трябвало да ми се обади. Те трябва да търсят контакт с Федерацията", посочи Ботев.

Той призна, че парите, които се отпускат на всеки състезател за възстановяване са в размер на 2-3 хиляди лева на месец и няма как Федерацията да покрие изцяло разходите на Насар, които по негови думи са 500 000 лв. за годината.

"500 000 лв. са почти всички пари за цялото възстановяване на националния отбор", уточни шефът на щангите.

Ботев посочи, че има почти сигурен нов благодетел на щангите у нас, но той все още не е окончателно уреден, защото въпроссният благодетел иска да се снима с целия национален отбор, начело с Карлос Насар, но самият Насар отказва това да се случи.

По отношение на представянето на Карлос Насар на световното първенство в Норвегия, Ботев го определи като „добро“, а не като „отлично“. Причината по думите му е резултатите на щангиста в отделните движения и в двубоя, които са били по-сериозни на европейското първенство тази години, отколкото на завършилото преди дни световно първенство.

„Ние трябва да гледаме и реалистично на нещата, а не само емоционално. На европейското първенство са направени резултати 189-229 (бел.ред. на Карлос Насар в отделните движения), а на световно първенство – 172-222“, аргументира се Ботев.