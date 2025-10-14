IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След сърдечен удар е починал заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани

През март загинаха 59 души, по-късно от изгаряния живота си загубиха още трима

14.10.2025 | 11:51 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в Кочани, Северна Македония, където през март загинаха 59 души, а по-късно от изгаряния живота си загубиха още трима.

Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент в дискотека "Пулс", съобщи БНТ. 

Петров беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.

Половин година по-късно градът и местната общественост в Кочани са изправени на нокти заради липсата на развитие по случая. Родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града в знак на протест и с искане за справедливост. Според тях делото се бави нарочно от адвокати на задържаните, сред които са министър и много държавни служители.

 

пожар дискотека Кочани Владо Петров Северна Македония
