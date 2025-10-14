IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Тръмп: Ердоган може да помогне за спиране на войната между Русия и Украйна

Турският президент е уважаван от Путин, заяви американският държавен глава

14.10.2025 | 12:23 ч. Обновена: 14.10.2025 | 12:24 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да играе роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция.

„Ердоган може“, каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос дали лидери, особено Ердоган, могат да помогнат да прекратяване на руско-украинския военен конфликт. 

„Той (Ердоган – бел. ред.) е уважаван от Русия. За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от (руския президент Владимир) Путин“, добави Тръмп.

Американският президент разговаря снощи с репортери в самолета при завръщането си в САЩ от Египет, където той и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на срещата, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ официално подписаха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация "Хамас". 

Тръмп каза още, че се разбира с „твърдите“ лидери, визирайки Ердоган.

Свързани статии

Турция продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която започна през февруари 2022 г.

Анкара призова Киев и Москва да прекратят военните действия чрез преговори, като Турция е готова да се включи в различни инициативи, включително посредничество, за да се положат основите за мир.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Войната в Украйна Русия Реджеп Ердоган Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem