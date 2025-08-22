Защо Израел атакува град Газа и каква е целта на новата офанзива?

Израелската армия започна операция за превземане на град Газа, най-големият градски център на територията, въпреки международните призиви за сдържаност, пише The Times.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди ускоряване на плана за превземане на властта, който се очакваше да отнеме няколко месеца, тъй като военните започнаха да набират 60 000 резервисти за участие.

Планът е одобрен от кабинета по сигурност на Израел и се очаква по-широкото правителство да го ратифицира тази седмица. Това е въпреки че Хамас наскоро прие предложение за прекратяване на огъня, подобно на одобреното преди месеци от Израел и САЩ.

Защо Израел започва тази операция?

Израелските военни превзеха – и унищожиха – голяма част от Газа след атаките на Хамас през октомври 2023 г., при които бяха убити над 1100 души и над 200 бяха отвлечени. Военните цели на правителството включват освобождаването на останалите заложници, държани от „Хамас”, унищожаването на ислямистката войнствена групировка и „насърчаване“ на 2,1 милиона палестинци от територията да напуснат Газа.

Въпреки че военните са бомбардирали град Газа и са действали в части от него, те не са предприели пълна окупация на района, в който според тях „Хамас” държи някои от приблизително 20-те оцелели заложници.

В предишни прекратявания на огъня „Хамас” е освобождавал над 100 заложници в замяна на палестински затворници и изтегляне на израелските войски. Примирие, което трябваше да сложи край на войната, се разпадна през март, последвано от обсада на Газа и разширена военна операция.

След това „Хамас” отхвърли предложението на САЩ и Израел за временно примирие за освобождаване на половината от оцелелите заложници, но се съгласи на подобно предложение, изготвено от египетски и катарски посредници миналата седмица. Израел обаче сега заявява, че „Хамас” трябва да освободи всички заложници наведнъж, докато президентът Тръмп заяви, че унищожаването на „Хамас” е единственият начин за освобождаването им.

Кога ще започне операцията?

Вече започна с интензивни въздушни удари, които убиха десетки в Газа, и нахлувания в части от града. Очаква се боевете да бъдат интензивни и на близко разстояние, тъй като „Хамас” командва мрежа от тунели, които използва, за да избягва израелските войници и да им устройва засади.

САЩ изглежда подкрепят Израел, но други западни страни , които стават все по-критични към поведението му в Газа, критикуват плана.

Германия, която е солиден съюзник на Израел, осъди „ескалацията“, докато друг произраелски привърженик, Австралия, заяви, че ще се присъедини към Франция и други страни в признаването на палестинска държава. Антониу Гутериш, генералният секретар на ООН, призова за незабавно прекратяване на огъня и предупреди за броя на жертвите от новата операция.

Какво е останало от Газа?

Според здравните власти, свързани с "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити във войната. Броят на жертвите не прави разлика между бойци и комбатанти, но включва повече от 28 000 жени и момичета. Израел оспорва броя на жертвите, но той е широко приет от ООН и много западни правителства.

Израелските военни контролират около 75% от територията. ООН съобщава, че над 90% от жилищните сгради в Газа са разрушени или повредени, както и голяма част от земеделската земя, което прави територията необитаема.