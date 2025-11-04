Жена застреля пред дома си една от избягалите заразени маймуни

Жена от Мисисипи е застреляла една от избягалите заразени в лаборатория маймуни, съобщи британското издание "Индипендънт", цитиран от Нова тв. Бус с животни, използвани за медицински експерименти, се преобърна края на октомври в американския щат.

Информацията от офиса на шерифа гласеше, че маймуните са били носители на хепатит C, херпес и COVID. Те бяха описани като тежащи около 18 килограма и „агресивни“ към хората, поради което за работа с тях е било необходимо специално защитно оборудване.

Официалните лица заявили, че ако някоя от маймуните напусне мястото на произшествието, трябва да бъде застреляна.

Първоначално от офиса на шерифа беше съобщено, че всички маймуни са избягали от камиона и всички, с изключение на една, са били застреляни. По-късно обаче, в актуализирана информация, бе посочено, че „няколко“ маймуни все още са на свобода.

Все още не е ясно точно колко животни са превозвани, къде са били отвеждани и защо камионът се е преобърнал.

По-късно университетът „Тюлейн“ оспори информацията, че маймуните са били заразени с инфекциозни заболявания.

„Нехуманните примати в Националния биомедицински изследователски център на "Тюлейн" се предоставят на други изследователски организации, за да подпомагат научните открития. Въпросните примати принадлежат на друга организация и не са инфекциозни. Ние активно си сътрудничим с местните власти и ще изпратим екип от експерти по грижи за животни, ако това е необходимо“, се посочваше в съобщението.

„Направих това, което всяка друга майка би направила, за да защити децата си“, казва Джесика Бонд Фъргюсън, цитирана от Асошиейтед прес. "Стрелях по маймуната, но тя просто си стоеше там. Стрелях отново и тя се отдръпна, и тогава падна", коментира още тя.

Фъргюсън, която има пет деца на възраст от 4 до 16 години, грабнала пистолета си в неделя, когато най-големият ѝ син ѝ казал, че е видял маймуна да тича в двора пред дома им близо до Хайделберг, Мисисипи.

Жената коментира, че тя и други жители били предупредени за болестите, които избягалите маймуни пренасяли, затова стреляла с пистолета си.

Шерифската служба на окръг Джаспър потвърди в публикация в социалните мрежи, че собственик на жилище е открил една от маймуните в имота си в неделя сутринта, но и че не разполага с други подробности.