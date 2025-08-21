Израел планира противоракетна мрежа „зонова отбрана“

Вицепрезидентът на израелската компания Rafael Advanced Defence Systems Ювал Басески очерта плановете си за разработване на отбранителна способност срещу атаки, извършени с помощта на хиперзвукови планиращи апарати, подчертавайки, че това е принудило фирмата и Израелските отбранителни сили да преосмислят подхода си към противоракетната отбрана, пише MWM. След като Израел започна мащабни атаки срещу Иран на 13 юни, Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция постепенно ескалира ударите си с балистични ракети срещу израелски цели и на 18 юни обяви, че първият клас хиперзвукови балистични ракети в страната, Фатах, е бил изстрелян. Корпусът твърди , че използването на ракетата бележи „началото на края“ за „митичната“ противоракетна отбрана на Израел. „Мощните и високоманеврени ракети Фатах многократно разтърсиха убежищата на страхливите ционисти тази вечер, изпращайки ясно послание за силата на Иран към войнствения съюзник на Тел Авив, който продължава да живее в заблуди и погрешни предположения“, твърди Корпусът, заявявайки, че новият клас ракети оставя Израел беззащитен срещу неговите прецизни удари.

„Хиперзвуковите ракети откриват нова ера в противовъздушната отбрана“, каза Басески по отношение на новото предизвикателство, предупреждавайки, че традиционните подходи към противоракетната отбрана няма да бъдат ефективни срещу такива цели. „Всяка система за противовъздушна отбрана днес се основава на полет по-бърз от целта. Но този принцип не се отнася за хиперзвуковите ракети. За да се прехване обект, движещ се с 10 Маха, ще е необходима отбрана, движеща се с 30 Маха, което е невъзможно в атмосферата поради триене“, заяви той.

Правейки аналогия с баскетбола, той отбеляза: „Една ракета-прехващач, проследяваща една хиперзвукова ракета, е като да защитаваш ЛеБрон Джеймс с един играч. Може да продължиш да го преследваш, но няма да го спреш да вкара.“ Вместо това той предложи модел на „зонова отбрана“, при който множество прехващачи покриват определени зони и се справят със заплахите, когато навлизат.

Все по-голям брой силно потвърждаващи информация източници сочат, че последиците от иранските ракетни атаки далеч надхвърлят предишните западни и израелски очаквания, като военни бази и ключови инфраструктурни цели като пристанище Хайфа, нефтената рафинерия в Хайфа, летище Бен Гурион и Института за наука и технологии „Вайцман“ претърпяват сериозни щети. Щабът на Рафаел беше сред целите, посочени за атаките. Коментирайки мащаба на ударите на последвалата среща на върха на НАТО, президентът Доналд Тръмп отбеляза :

„Особено през последните няколко дни Израел беше ударен наистина силно. Тези балистични ракети, момчета, те разрушиха много сгради.“

Хиперзвуковите ракетни атаки бяха забележително далеч от единственото сериозно предизвикателство, пред което са изправени израелските противовъздушни системи, като изключителната цена на противобалистичните ракети и произтичащите от това ограничени налични доставки правят устойчивата защита срещу ракетни удари напълно нежизнеспособна. Тежестта на щетите и бързо намаляващата способност на израелската противоракетна отбрана да отблъсква атаките се считаха за основен фактор, накарал Израел да приеме прекратяване на огъня на 24 юни.

Представена през юни 2023 г., „Фатах“ е първият клас ракета на Иран с хиперзвукова планираща летателна апаратура, което прави страната четвъртата държава след Русия, Китай и Северна Корея, която разполага с подобно средство. Ракетата има обхват от 1400 километра и може да достигне крайна скорост между 13 и 15 Маха. Комбинацията от скорост и маневреност прави прехващането ѝ почти невъзможно. След като Северна Корея извърши първия полет на балистична ракета с хиперзвукова планируща летателна апаратура през септември 2021 г., „Хвасон-8“ с приблизителен обхват от 1800 км, се спекулираше, че Пхенян може бързо да прехвърли ключови технологии на отбранителния сектор на Иран, като севернокорейските ракетни технологии се прехвърлят постоянно на Иран в продължение на повече от четири десетилетия. Северна Корея преди това отговори на закупуването на израелски системи за противоракетна отбрана „Пейтриът“ през 90-те години на миналия век, като достави маневрени обратно влизащи в атмосферата апарати и свързани с тях технологии както на Сирия, така и на Иран, за да засили техните проникващи способности.