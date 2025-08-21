Израелски военни са започнали втората фаза на операцията срещу "Хамас" в Газа

Израелското военно командване обяви, че е започнала втората фаза на операция "Колесниците на Гидеон", целяща унищожаване на терористичната групировка "Хамас" в ивицата Газа.

Призивите на местното палестинско население, на роднините на все още неосвободените заложници и на международните организации Израел да се откаже да превзема град Газа остават напразни.

Израел съобщи, че планът за завладяване на град Газа вече е в началната си фаза

В съответствие с директивите на политическото ръководство на държавата и след одобрението на плановете за превземане на град Газа от началника на генералния щаб, армията вече пристъпи към осъществяване на следващата фаза от операцията "Колесниците на Гидеон", обяви днес бригаден генерал Ефи Дефрин - говорителят на израелските въоръжени сили. Подстъпите към гъсто населения главен град на ивицата Газа вече били под техен контрол:

"Ще задълбочим ударите по "Хамас" в град Газа - крепостта, от която тази терористичната организация управлява. Ще увеличим ударите по инфраструктурата за терор над и под земята. И ще разсечем въжетата на зависимост на населението от "Хамас".

Военният говорител допълни, че цивилно население ще бъде предупредено своевременно да се евакуира и че ще бъдат открити нови пунктове за разпределение на хуманитарна помощ. В основата на втората фаза на "Колесниците на Гидеон" ще е редовната армия. Въпреки това ще бъдат мобилизирани още 80 000 резервисти.

Първата фаза на тази операция започна в началото на май с цел Израел да сложи ръка на 75 процента от ивицата Газа. Тогава бяха мобилизирани 10 000 резервисти.

Преди новата офанзива хиляди жители на град Газа масово напускат домовете и убежищата си, съобщава кореспондент на Ройтерс. Днес там се проведе демонстрация за мир под лозунга "Стига толкова! Спасете Газа":

" Стига повече убийства на цивилни и унищожаване на домове. Призоваваме всички международни институции и глобалната общност: нека спре избиването на палестинци. Трябва да спрат военните действия в ивицата Газа и в град Газа. Палестинците трябва да живеят в безопасност", заявиха протестиращи.

ООН призова израелското правителство да не напада град Газа, защото това би имало ужасяващи последици за и без това изнемогващото палестинско население. Генералният секретар Антонио Гутериш настоя за незабавно прекратяване на огъня. Освен това той разкритикува плановете за изграждане на ново еврейско селище на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщава БНР.

Крайнодесният финансов министър на Израел Бецалел Смотрич, който е заселник в палестинските територии, твърди, че с новото селище ще бъде погребана идеята за палестинска държава.