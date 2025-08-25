Йохан Вадефул заяви, че Путин се е объркал, ако си мисли, че може да печели време

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да започне ускорени преговори с украинския президент Володимир Зеленски, като същевременно заплаши с допълнителни санкции срещу Москва, предаде ДПА.

„Ако президентът Путин си мисли, че може да печели време, то той е сгрешил“, каза Вадефул днес по време на среща с хърватския си колега Гордан Гърлич Радман в хърватската столица Загреб. Вадефул също така подчерта, че натискът върху Русия трябва да продължи, добавяйки, че Европейският съюз подготвя 19-ия си пакет от санкции срещу страната.

„Хърватия разбира, че само справедлив мир може да бъде траен. Други решения, които възнаграждават агресора, носят потенциал за по-нататъшни експанзионистични тенденции и нестабилност, както в Европа, така и в световен мащаб“, заяви Радман по време на срещата.

Вадефул и Радман също така заявиха, че Европа ще продължи да подкрепя Украйна политически, икономически и военно, а също така и в процеса по установяването на справедлив и траен мир и слагането на край на войната, пише БТА.