Йохан Вадефул заяви, че Путин се е объркал, ако си мисли, че може да печели време

Той заплаши с допълнителни санкции срещу Москва

25.08.2025 | 22:07 ч. Обновена: 25.08.2025 | 22:45 ч. 20
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да започне ускорени преговори с украинския президент Володимир Зеленски, като същевременно заплаши с допълнителни санкции срещу Москва, предаде ДПА. 

„Ако президентът Путин си мисли, че може да печели време, то той е сгрешил“, каза Вадефул днес по време на среща с хърватския си колега Гордан Гърлич Радман в хърватската столица Загреб. Вадефул също така подчерта, че натискът върху Русия трябва да продължи, добавяйки, че Европейският съюз подготвя 19-ия си пакет от санкции срещу страната.

„Хърватия разбира, че само справедлив мир може да бъде траен. Други решения, които възнаграждават агресора, носят потенциал за по-нататъшни експанзионистични тенденции и нестабилност, както в Европа, така и в световен мащаб“, заяви Радман по време на срещата.

Вадефул и Радман също така заявиха, че Европа ще продължи да подкрепя Украйна политически, икономически и военно, а също така и в процеса по установяването на справедлив и траен мир и слагането на край на войната, пише БТА. 

Йохан Вадефул Путин
