В Германия откриха връзка между хиляди смъртни случаи и антибиотична резистентност

Това предизвиквало фатални инфекции на кръвоносната система

21.08.2025 | 11:11 ч. Обновена: 21.08.2025 | 11:44 ч. 3
Снимка Пиксабей

Инфекции с антибиотична резистентност продължават да бъдат значителна заплаха за здравето на жителите на Германия, като допринасят за десетки хиляди смъртни случаи всяка година, пише в изследване на Института „Роберт Кох“, Вашингтонския университет и други научни институции, предаде ДПА.

Според анализa, който е публикуван в специализираното издание Journal of Antimicrobial Chemotherapy - Antimicrobial Resistance, около 45 700 души в Германия са починали заради патогени с антибиотична резистентност през 2019 г.

В някои случаи резистентността не е била пряката причина за смъртта, но инфекциите на кръвоносната система, дихателната система и коремните органи често са били фатални.

Според проучването около 9600 от тези смъртни случаи биха могли да бъдат обяснени с резистентност, което значи, че пациентите са можели да оцелеят, ако антибиотиците са били ефективни срещу бактериите.

В Германия смъртните случаи за 2019 г. наброяват 939 500 според официалните данни.

