Автобус със сръбски туристи е нападнат с камъни в Гърция

Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е бил нападнат с камъни снощи на магистралата Егнатия близо до изхода за стария път Солун-Верия в Гърция, съобщават сръбските медии. Според полицейския доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни, а няколко прозореца са били счупени, предаде гръцкото издание "Катимерини".

Шофьор, който не е бил зад волана по време на инцидента, е леко ранен, съобщиха от туристическата агенция, превозвала туристите, предаде РТС.

Гръцките медии съобщават за още двама леко ранени туристи, които не са пожелали медицинска помощ. Пътниците са се върнали в Сърбия с друг автобус.

Гръцката полиция е задържала двама души, но до момента не са установени доказателства срещу тях, така че те са били освободени. / БТА

