Новини

Автобус със сръбски туристи е нападнат с камъни в Гърция

Пътниците са се върнали в Сърбия с друг автобус

21.08.2025 | 15:43 ч. Обновена: 21.08.2025 | 16:50 ч. 10
Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е бил нападнат с камъни снощи на магистралата Егнатия близо до изхода за стария път Солун-Верия в Гърция, съобщават сръбските медии. Според полицейския доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни, а няколко прозореца са били счупени, предаде гръцкото издание "Катимерини".

Шофьор, който не е бил зад волана по време на инцидента, е леко ранен, съобщиха от туристическата агенция, превозвала туристите, предаде РТС.

Гръцките медии съобщават за още двама леко ранени туристи, които не са пожелали медицинска помощ. Пътниците са се върнали в Сърбия с друг автобус.

Гръцката полиция е задържала двама души, но до момента не са установени доказателства срещу тях, така че те са били освободени. / БТА
 

Гърция сръбски автобус туристи нападение магистрала
