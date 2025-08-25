Израел е завзел част от територия в Южна Сирия

Сирия заяви днес, че Израел е изпратил 60 военнослужещи, за да поемат контрола над район край сирийската граница около планината Хермон в операция, която нарушава нейния суверенитет и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, предаде Ройтерс.

Израелски военен говорител каза, че техните войски са провеждали рутинна операция в Южна Сирия, но не са действали в Бейт Джин, район в близост до границата с Ливан и недалече от планината Хермон.

Инцидентът идва в момент, когато двете страни участват в преговори с посредничеството на САЩ за деескалация на конфликта в Южна Сирия. Дамаск се надява да постигне споразумение за сигурност, което в крайна сметка да проправи пътя за по-широки политически преговори.

Днешният инцидент е станал близо до стратегически хълм, от който се вижда Бейт Джин, съобщи сирийското външно министерство. Според местни жители Израел също така е арестувал там шестима сирийци.

Израелската армия заяви, че не е извършвала арести в Южна Сирия, но е задържала едно лице за разпит, след като са били идентифицирани няколко заподозрени, които са започнали да се приближават към района по начин, сметнат от армията за представляващ заплаха за войските на Израел.

Районът е известен с контрабандата на оръжие от ливанската групировка "Хизбула", подкрепяща Иран, и от палестински джихадистки фракции. Предишните израелски операции бяха извършвани предимно в южната сирийска провинция Кунейтра.

"Тази опасна ескалация се смята за пряка заплаха за регионалния мир и сигурност", се казва още в изявлението на сирийското външно министерство.

Израел се позовава на собствените си съображения за сигурност за своите военни интервенции в Сирия след свалянето от власт на бившия сирийски президент Башар Асад през декември миналата година, включително това, което Тел Авив смята за свое задължение - да защитава членовете на малцинството на друзите в Южна Сирия.

Също така днес сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди ситуацията в Сирия и региона със специалния пратеник на САЩ Томас Барак в Дамаск, ден след като Барак бе в Израел и обсъди положението в Сирия и Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху, пише БТА.