8 билки, които помагат при косопад

Знаете ли какво е общото между листа от орех, коприва, амла, нийм? Това са едни от най-добрите билки за укрепване на косата и срещу косопад. Косата може да влоши състоянието си по различни причини – заболявания, хормонални колебания, стрес, неправилно хранене и т. н.

Вижте още 8 от най-добрите билки за здрава коса.

Внимание! Ако страдате от косопад, преди третирането ѝ с билки и специална козметична грижа, се консултирайте с лекар.

1. Шикакай

За тази аюрведична билка се смята, че помага в контрола и намаляването на пърхота. Пърхотът често е един от факторите за косопад. Почиства старателно скалпа и подобрява здравето му. Укрепва корените на косата. Укрепва косата като цяло.

2. Сминдух

Семената от сминдух традиционно се използват като подправка, насърчаваща здравето и на косата. Той помага за укрепване на корените на косата и стимулиране на космените фоликули за растеж на нови косми. По този начин предотвратява косопада.

