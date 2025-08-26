IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
8 билки, които помагат при косопад

За силна и красива коса

26.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 26.08.2025 | 00:51 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Знаете ли какво е общото между листа от орех, коприва, амла, нийм? Това са едни от най-добрите билки за укрепване на косата и срещу косопад. Косата може да влоши състоянието си по различни причини – заболявания, хормонални колебания, стрес, неправилно хранене и т. н. 

Вижте още 8 от най-добрите билки за здрава коса. 

Внимание! Ако страдате от косопад, преди третирането ѝ с билки и специална козметична грижа, се консултирайте с лекар. 

1. Шикакай

За тази аюрведична билка се смята, че помага в контрола и намаляването на пърхота. Пърхотът често е един от факторите за косопад. Почиства старателно скалпа и подобрява здравето му. Укрепва корените на косата. Укрепва косата като цяло.

2. Сминдух

Семената от сминдух традиционно се използват като подправка, насърчаваща здравето и на косата. Той помага за укрепване на корените на косата и стимулиране на космените фоликули за растеж на нови косми. По този начин предотвратява косопада.

Източник: 8 от най-добрите билки при косопад

Тагове:

коса косопад коприва
