Шакира се събра с бившия 14 години след бурната им раздяла

Поп звездата запозна синовете си с експоловинката си

25.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 26.08.2025 | 00:53 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шакира заведе децата си да се запознаят с Антонио де ла Руа, събирайки се отново 14 години след скандалната им раздяла.

Изпълнителката беше видяна с мъжа, който вдъхнови хита ѝ „Día de Enero“

Певицата отново е в заглавията, но този път не само заради силните си изпълнения по време на световното турне „Las Mujeres Ya No Lloran“. Колумбийската суперзвезда беше забелязана да споделя уютна вечеря в Сан Диего не с друг, а с Антонио де ла Руа, който й беше гадже повече от десетилетие.

Интимната вечер, на която присъстваха и децата ѝ, Саша и Милан, и брат ѝ Тонино, подхрани спекулациите, че бившата двойка може да възобнови връзката си.

Шакира
