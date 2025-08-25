Шакира се събра с бившия 14 години след бурната им раздяла

Шакира заведе децата си да се запознаят с Антонио де ла Руа, събирайки се отново 14 години след скандалната им раздяла.

Изпълнителката беше видяна с мъжа, който вдъхнови хита ѝ „Día de Enero“

Певицата отново е в заглавията, но този път не само заради силните си изпълнения по време на световното турне „Las Mujeres Ya No Lloran“. Колумбийската суперзвезда беше забелязана да споделя уютна вечеря в Сан Диего не с друг, а с Антонио де ла Руа, който й беше гадже повече от десетилетие.

Интимната вечер, на която присъстваха и децата ѝ, Саша и Милан, и брат ѝ Тонино, подхрани спекулациите, че бившата двойка може да възобнови връзката си.

