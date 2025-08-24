ЕС е на колене пред една буйстваща Русия, САЩ и Русия вече управляват Европа

Кой загуби Русия? Десетилетие след падането на Берлинската стена този въпрос отекваше в политическите кръгове на Запада, които изпитваха мъка от провалената възможност да утвърдят постсъветската страна като демократична държава с модерна и либерална капиталистическа икономика. Четвърт век по-късно друг въпрос изглежда още по-важен, пише Джон Одърс в материал, публикуван на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Кой загуби Европа?

Падането на Берлинската стена предизвика верига съдбоносни решения. През 1990 г. Германия се обединява въпреки всички очаквания дори месеци по-рано. През следващото десетилетие държавите, които са в основата на Европейския съюз, въведоха еврото и поставиха основите на едно мащабно разширяване. До 2007 г. броят на членовете се увеличи повече от два пъти - от 12 на 27. Това вече беше блок с по-голямо население и по-голяма икономика от суперсилите САЩ и Русия.

Тези успехи сега изглеждат като поредица от грешки, също толкова сериозни, както ужасно лошото управление, което принуди Русия да потърси убежище в обятията на Владимир Путин (поел властта в новогодишната нощ на 1999 г.). Има известно съгласие относно начина, по който страната е била предадена от либералната демокрация - Джордж Сорос искаше втори план „Маршал“ за Източна Европа; доклад на републиканците в Конгреса обвиняваше Бил Клинтън; всички бяха съгласни, че приватизацията и дерегулацията на рухналата съветска икономика са били извършени твърде бързо. През 1999 г., преди идването на Путин, коментаторът Джон Лойд пише:

„Руснаците, които са свободни да забогатеят, обедняват. Богатството на нацията се е свило - поне онази част от богатството, която народът ползва... Брутният вътрешен продукт се свива всяка година от началото на демокрацията в Русия, с изключение на една - 1997 г., когато в най-добрия случай нараства с по-малко от един процент. Безработицата, която по съветско време официално не съществуваше, сега официално е 12%, а реално може би е 25%. Мъжете умират в края на 50-те си години; болести като туберкулоза и дифтерия се появяват отново; военнослужещите страдат от недохранване; населението се топи бързо. Това е Русия, за която мнозина на Запад казват, че сме я загубили. Изгубена не в смисъл на случайно изгубена, а поради собствените ни действия и грешки.“

И все пак по някакъв начин сега ЕС е на колене пред една буйстваща Русия. Под суровия блясък на новия лидер в Белия дом геополитическите сътресения разкриха жестоко грешките му.

Великобритания напусна преди пет години. За ЕС 2025 г. е поредица от унижения: Урсула фон дер Лайен посети Доналд Тръмп на голф игрището му в Шотландия, за да извоюва „сделка“, при която САЩ наложиха 20% мито на стоки от ЕС, без да предприемат ответни мерки; а тази седмица европейските лидери отлетяха за Вашингтон, за да отправят молба към Тръмп да не ги изоставя, след като той проведе среща на четири очи с Путин в Аляска.

Изглежда, че САЩ и Русия вече управляват Европа. Дейвид Марш и Марк Собел от Форума на официалните парични и финансови институции посочват един показателен контраст. През 1990 г. бъдещето на Германия беше решено чрез преговори „2+4“. Двете страни бяха Източна и Западна Германия, като преговорите бяха водени от четирите победителки във Втората световна война - САЩ, Съветския съюз, Великобритания и Франция.

Тридесет и пет години по-късно форумът за уреждане на бъдещето на Украйна изглежда е „2+8“. Този път „две“ изключва страната, чието бъдеще се обсъжда; вместо това то представлява САЩ и Русия.

Предложението на Русия за „размяна на територии“, при което на Кремъл ще бъде отстъпена територия, която в момента не е окупирана от нейните войски, е подигравателно и унизително за европейските сили. Техният собствен народ също ги унижава: Италия се управлява от партия, която произлиза от Мусолини; във Франция крайнодясната партия „Национален сбор“ държи баланса на силите, а „Алтернатива за Германия“ води в социологическите проучвания в Германия. Дори следвоенното отхвърляне на нацизма, фашизма и режима „Виши“ сега се преосмисля.

Грешките на 90-те години

От днешна гледна точка важните решения през 90-те години бяха взети твърде прибързано. Канцлерът на Западна Германия Хелмут Кол избърза с обединението, за да не пропусне подходящия момент за това. Споразумението му за конвертиране на източногерманските марки в германски марки по паритет подхрани инфлацията. В рамките на две години цените в старата Западна Германия се повишаваха с повече от 5%, а инфлацията в Източна Германия беше 19%.

Бундесбанк, централната банка с най-голяма инфлационна фобия в света, трябваше да повиши лихвите до 8,75 %, което беше повече от всякога през 70-те и 80-те години. Това попречи на инвестициите, необходими за възстановяването на Изтока. Освен това принуди Великобритания да девалвира, а Франция и други страни трябваше да позволят валутите им да се търгуват в много по-широк диапазон в сравнение с дойчмарката, което прекъсна опитите на ЕС да насърчи сближаването между тях.

Въпреки този ясен знак, че икономиките на Европа все още са твърде различни за обща валута, Германия се съгласи да въведе еврото като цена за обединението - искане на френския президент Франсоа Митеран да задържи новоразширената си сила интегрирана в Европа. То беше прокарано принудително. След като новата валута беше пусната в обращение през 1999 г., една и съща парична политика трябваше да бъде подходяща за всички икономики, които я приеха, включително и за сериозно задлъжнялата Гърция - въпреки това те останаха свободни да определят собствената си фискална политика.

Така, когато лидерите на ЕС вземат решения, някои от тях ще ги вземат в рамките на ограниченията на единната валута. Други - не. Освен това целта на блока беше да се разшири далеч отвъд представите на своите основатели. Шестте държави основателки - страните от Бенелюкс, Франция, Германия и Италия - имаха възможността да създадат единна и съгласувана икономика. Това никога не е било възможно за един 27-членен гигант, който се простира до Естония, Португалия, Словакия и Кипър. Но отделните държави все още имаха право на вето.

Това прави вземането на решения трудно, ако не и невъзможно. Това стана болезнено очевидно от 2010 г. нататък, когато икономическата криза в еврозоната наложи свалянето на правителствата в Гърция, Ирландия, Португалия и Италия, последвано от години на нулеви лихвени проценти и слаб растеж. Преди това ниските лихвени проценти, целящи да помогнат на германската икономика да се справи с продължителния махмурлук след обединението, накараха банките в региона да купуват американски ипотечни облигации в търсене на по-добра възвръщаемост. Тези евтини пари стимулираха неустойчив бум в страните от периферията. При опитите си да се справят с кризата националните лидери не успяха да се споразумеят и оставиха гасенето на пожара почти изцяло на Европейската централна банка - институция, която е общоевропейска, не е демократично отговорна и следователно способна да се намесва.

Украйна

Нахлуването в Украйна показа кристално ясно щетите, нанесени от годините на криза. Европейските лидери бяха подценили Русия и бяха станали зависими от нейната енергия. В резултат на това те не можаха да се възползват от възможността, предоставена от Джо Байдън - приятелски настроен президент на САЩ, готов да поеме риск, за да се противопостави на Путин - да се вземат в ръце и да се изправят решително срещу Москва.

Никога нямаше да бъдат изпратени американски или европейски войски, които да рискуват живота си, а и икономиката на ЕС превъзхожда значително Русия, и веднага бе постигнато съгласие за налагане на икономически санкции. И все пак имаше пропуски. Робин Брукс от института „Брукингс“ се противопоставя на въпроса за трансбордирането - заобикалянето на санкциите срещу Русия чрез насочване на износа към съседна страна. Износът на ЕС към бившите съветски държави от Централна Азия се е увеличил достатъчно, за да компенсира изцяло спада на износа към Русия. „Това е прехвърляне на отговорността“, казва Брукс. „Изглежда, че правиш нещо, но всъщност нищо не правиш.“

Подобни аргументи важат и за „тавана на цените на петрола“, който страните от Г-7 се споразумяха да наложат на руския петрол през декември 2022 г. ЕС се колебаеше между членовете, които искаха да ударят силно страната (като Полша), и държавите, занимаващи се с морски транспорт, които щяха да загубят бизнеса си (като Гърция). Резултатът беше ограничение от 60 долара, което беше около пазарната цена и не навреди на Москва.

ЕС не успя да наложи дори и това и остана безучастен, докато „сенчестият флот“ от застаряващи танкери превозваше руски петрол - независимо от това, че европейският контрол над датските проливи можеше да попречи на това. „Убеден съм, че без сенчестия флот в Балтийско море, това щеше да доведе до сериозни проблеми за Русия“, казва Брукс. „Щеше да има обезценена рубла и по-високи лихвени проценти“.

Последният пакет от санкции на блока (17-ият след инвазията) включва ограничаване на дейността на повече от 200 кораба, включени във флота. Но това е твърде недостатъчно и прекалено късно.

Изправяне срещу хулиганите

През последните години Путин и Тръмп вдъхновиха множество разработки в областта на теорията на игрите за справяне с хулигани. Изводът е, че жертвите трябва да застанат на единен фронт и да се подготвят да понесат известна болка. Европа не е способна да направи това.

Който и да е виновен, силите, задействани през 1989 г., се сблъскват, тъй като една разгневена Русия, която отхвърли либерализма на свободния пазар, заплашва една слаба и нефункционираща Европа. Деветдесетте години на миналия век бяха мъчително пропусната възможност. Никой не изразява това по-добре от икономиста Джефри Сакс, който е консултирал Горбачов, Елцин и други. Когато хората се питат „кой загуби Русия“, той и предпочитаната от него „шокова терапия“ често заемат челно място в списъка.

Този опит обаче вдъхва авторитет на съветите на Сакс към Европейския парламент в речта му седмица след като Ванс шокира Мюнхенската конференция по сигурността:

„Не ходете в Киев, а в Москва. Преговаряйте с партньорите си. Вие сте Европейският съюз. Вие сте 450 милиона души и икономика на стойност 20 трилиона долара. Дръжте се като такава. ЕС трябва да бъде основният търговски партньор на Русия.“

Европа, каза той, „се нуждае от външна политика, от истинска външна политика“. Той прогнозира, че подходът на блока ще се сведе до: „Ще се пазарим с г-н Тръмп и ще го срещнем по средата“, което няма да е добре. След униженията от последните няколко седмици дори среща по средата звучи като оферта, която не е за изпускане.

Джон Одърс е старши редактор в ресор „Пазари“ и колумнист на Bloomberg. Бивш главен пазарен коментатор във Financial Times, той е автор на книгата „Страховитият възход на пазарите".