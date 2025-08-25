Мирните преговори в Украйна водят до Донбас

За президента на САЩ Доналд Тръмп картата на Украйна на статива в Овалния кабинет имаше очевидно послание. Русия е завзела голяма част от територията в източен регион, известен като Донбас. Тази територия, оцветена в червено, я нямаше. Украйна трябваше да сключи сделка, за да постигне мир, или рискуваше да загуби още повече, пише The New York Times.

За президента на Украйна Володимир Зеленски картата , показана на среща в понеделник с двамата президенти и европейските лидери , представи далеч по-сложна картина. Това не беше бизнес сделка или игра на покер. Това беше лично.

Далеч от камерите, той каза на Тръмп, че дядо му се е сражавал във Втората световна война за освобождаването на градовете в Донбас от нацистите. Той не можел просто да се откаже от това.

В сряда, часове след като се завърна в Киев , столицата на Украйна, Зеленски повтори тази теза.

Не е ясно докъде точно ще доведе скорошната вихрушка от дипломация, водена от Тръмп за прекратяване на най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война. Но Донбас - богата на минерали територия, която се състои главно от два региона, Донецк и Луганск - ще бъде в центъра на всякакви преговори.

Донбас, почти с размерите на Западна Вирджиния, е мястото, където се е водила голяма част от тази война. Десетки хиляди войници от двете страни са загинали там за най-малките постижения. Русия сега се опитва да завземе последните 2500 квадратни мили от Донбас, все още под украински контрол.

Президентът на Русия Владимир Путин поиска Украйна да се откаже от целия Донбас . Искането му включва дори частта, управлявана от Киев, където живеят над 200 000 украинци в градове като Краматорск и Славянск, места, за чиято защита се е борил дядото на Зеленски.

Години наред Путин се опитваше да използва Донбас, за да манипулира украинското правителство. Преди да нахлуе, той използва подкрепяния от Русия бунт в региона като пречка за надеждите на Украйна да се присъедини към западни организации като НАТО. А сега, в четвъртата година от тази война, той иска не просто да завземе Донбас, но и да го използва, за да торпилира политически Зеленски, казват анализатори.

Повечето украинци все още се противопоставят на отстъпването на каквато и да е територия на Русия, показват социологически проучвания, а украинската конституция забранява предаването ѝ. Зеленски е изправен пред избора или да подкрепи нещо непопулярно сред украинците, или да рискува гнева на Тръмп.

Зеленски избягва въпроси от журналисти дали би се отказал от земя, заявявайки, че може да обсъди този въпрос само с Путин, който все още не се е съгласил да се срещне с него.

Бивши украински чиновници и политически анализатори заявиха, че единственият начин Зеленски да убеди украинците да се откажат от територията си е да предостави гаранция за сигурност, подкрепена от Америка . Това се убягва на Украйна, откакто Тръмп изключи членството в НАТО .

Но гаранцията ще трябва да бъде силна, например с някаква комбинация от европейски войски и американска въздушна подкрепа, която би възпряла Русия от бъдещи атаки.

Балаш Ярабик, бивш политически съветник на Европейския съюз в Киев, заяви, че Украйна може би е достигнала точка, в която би могла да приеме отстъпване на територия „за мирно споразумение, което носи западни гаранции за сигурност за Украйна“.

Тръмп определи тези териториални отстъпки като „ размяна на земя “, предполагайки, че Русия, която контролира близо 20 процента от Украйна, може да върне част от територията, евентуално малки участъци от земя в североизточна Украйна.

Украинците виждат нещата по различен начин, добави той. Напредването на Русия в региона е бавно през последните три години. Предаването на останалата част от Донбас сега би означавало и предаване на градове и укрепления, които биха могли да помогнат на Русия да започне бъдеща инвазия.

Донбас се смяташе за проруски затънтено място. Много от 6,7-те милиона жители говореха само руски и не говореха украински, а девет от 10 души гласуваха за проруски президент Виктор Янукович през 2010 г.

Когато проевропейските протести принудиха Янукович да подаде оставка в началото на 2014 г., Русия реагира бързо. Първо анексира Кримския полуостров. След това подхрани сепаратистки движения, които с помощта на руски войски завзеха една трета от Донбас в конфликт с нисък мащаб, който предвещаваше настоящата война.

Украинското правителство обмисляше предоставянето на самоуправление на определени райони на Донбас, за да уреди конфликта след мирно споразумение, договорено през февруари 2015 г. в Беларус, въпреки че Путин искаше всеки автономен Донбас да има право на вето над Киев, особено по отношение на надеждите му за присъединяване към НАТО.

Зеленски спечели. Тогава той беше отворен към идеята за компромис и предоставяне на „специален статут“ на региона на Донбас. Смяташе, че може да постигне сделка за прекратяване на войната на среща на върха за мир в Париж с Путин през декември 2019 г. Но у дома той се сблъска с политически натиск да избегне всяка сделка, която би се отказала от украинския контрол над Донбас.

„Изглеждаше, че може да се разбираме“ с руснаците, каза Игор Новиков, президентски съветник по това време, отбелязвайки, че Москва се е съгласила на размяна на затворници и изглежда е заинтересована от преговори.

През февруари 2022 г. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, разрушавайки градове в Донбас и прогонвайки милиони от домовете им. Шокиран от нахлуването, Зеленски сякаш преразгледа предоставянето на някаква форма на автономия на Донбас.

Но след като украинските войски отблъснаха руските сили и след като масовите кланета на украински цивилни станаха публични, неговите възгледи отново се промениха. Той настояваше Украйна да си върне Донбас, дори частите, които Русия беше завзела преди инвазията.

Джарабик, сега анализатор в R. Politik, фирма за политически анализи в Европа, каза, че след това Украйна се е променила от тази позиция, въплътена в кървавата битка за запазване на град Бахмут. Тя започна бавно отстъпление след дълги боеве, които принудиха Русия да загуби много войници .

Докато Русия настъпваше на бойното поле, Зеленски за първи път миналата есен говори за идеята за временно отстъпване на окупирана територия на Русия в замяна на гаранцията за сигурност от присъединяването към НАТО.

Тръмп се отказа от тази идея.

Но победа за Зеленски беше, че Тръмп заяви миналата седмица, че Съединените щати ще участват в гаранциите за сигурност за Украйна . Марко Рубио, държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност, ръководи усилията за уточняване на подробностите.

Дали Русия би приела подобни гаранции е истинският въпрос. Украйна иска защита, подобна на тази натовска, но Русия започна войната в Донбас преди десетилетие, отчасти за да блокира пътя на Киев към НАТО. Защо Русия би позволила сериозни гаранции за сигурност сега?