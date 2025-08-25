Rheinmetall ще построи най-малко два завода в България ВИДЕО

Rheinmetall ще построи най-малко два завода в България. Това каза изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа Армин Папергер по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"В съдружие с българската страна, производителят на автомобили и оръжия, ще построи най-малко два завода. Първият от тях ще е за артилерийски снаряди. “Искаме да произвеждаме над 100 000 заряда”, каза още Армин Папергер. "Изключително основен компонент от амунициите, които ще бъдат произвеждани в България по стандартите на НАТО. Това ще допринесе за позиционирането на България като партньор в този съюз. Производството на тези изключително важни компоненти е на стойност над 1 милиард евро."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че, договорите за съвместните предприятия ще бъдат изготвени в срок до три седмици.

“Заводът за барут ще бъде най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента. Заводът за 155-милеметровите снаряди и изстрели. НАТО-вски калибър, са от изключителна важност и за нашата армия, и за Европа. Целта е да произведем 100 000 броя от тях”. Работим и по следващ завод за производството на дронове", уточни той.

Бойко Борисов е на работно посещение в централата на отбранителния концерн в Дюселдорф по покана на Папергер, с когото лидерът на ГЕРБ се срещна и в София през март.