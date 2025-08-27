Германия обяви конкурс за живеене в обезлюден град от съветската епоха

Иновативен конкурс, организиран от град в бивша комунистическа Източна Германия, за ограничаване на обезлюдяването чрез предлагане на две седмици безплатни жилища, смая местните власти с успеха си.

Конкурсът привлече над 1700 кандидатури от цял ​​свят, които биха опитлаи да живеят в Айзенхютенщат - град в съветски стил, планиран на полската граница, близо до Берлин, построен около стоманодобивен завод след Втората световна война.

“Самите ние бяхме много изненадани от обхвата на нашия проект Probewohnen (пробно живеене)“, каза пред репортери в четвъртък Юлия Басан, общинският служител по икономическо развитие, ръководещ кампанията.

Тя каза, че тези, които са се включили в кампанията от май насам, са имали “най-широкообхватни мотиви“, включително един чужденец, който просто е казал, че “иска да се ожени за германка“. Но по-голямата част от кандидатурите са били “много реалистични“, каза Басан, цитирана от The Guardian.

Eisenhüttenstadt: a German contest to live in a depopulated Soviet-era city proves to be a global hit https://t.co/cL898zHNuk via @guardian @doberah — German at Portsmouth (@GermanAtPompey) August 22, 2025

Двамата победители, и двамата немски професионалисти, ще се преместят в просторни обзаведени апартаменти в центъра на града през септември и ще участват в опознавателна програма.

Мелани Хенигер, 49-годишен IT консултант и самоопределяща се като “празно гнездо“, живееща в северозападния град Бремен, каза, че е израснала в близкия Франкфурт на Одер и се интересува от завръщане към източните си корени.

“Това е чудесна възможност да опозная региона отново, защото иначе нямаше да имам никакви възможности, тъй като вече не познавам никого там. В най-добрия случай мога да пусна нови корени”, каза Мелани.

Другият успешен кандидат, 39-годишният Йонас Брандер, е берлински режисьор, който работи по документален филм за Айзенхютенщат. “Много се интересувам от града и неговите хора и искам да се доближа до живота в работата си“, каза Брандер, добавяйки, че е привлечен от неговата “жива история“, споделя той.

Айзенхютенщат, който празнува 75-ата си годишнина, е първият град, основан след нацисткия период. Той е построен по социалистически модел, предназначен да съчетае работата и семейния живот за доброто на всички.

Но годините след националното обединение през 1990 г. бяха трудни за града, който има по-малко от половината от 53 хиляди жители, които е наброявал преди падането на Берлинската стена. Смаляващото се и застаряващо население е утежнило недостига на квалифицирана работна ръка за местната индустрия, което според икономистите лесно може да се превърне в смъртоносна спирала.

Осезаемо усещане за упадък е стимулирало подкрепата за крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“, която спечели близо 40% от местните гласове на февруарските общи избори.

Силата на антимигрантската и антиислямска партия в много източногермански региони често се посочва като възпиращ фактор за новите жители, особено за висококвалифицираните хора от чужбина.

Басан обаче каза, че програмата е позволила на Айзенхютенщат да покаже най-добрата си позиция, като се хвали с реновираните и достъпни неокласически жилища, зелената околност, идеална за плуване и колоездене, и изобилните възможности за грижи за деца и работа.

“Дори имахме едно семейство от друга европейска държава, което чу за нас чрез програмата Probewohnen и се мести тук по собствена инициатива. Те вече са подписали договор за работа с местна компания“, каза тя.