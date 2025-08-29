IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърция ще връща пари на пенсионерите, ощетени по време на кризата

Върховният съд определи удръжките тогава като незаконни

29.08.2025 | 09:17 ч.
Решение на Върховния съд в Атина определя като нарушаване на Конституцията удръжките от пенсиите по време на икономическата криза. Според висшия съдебен орган на Гърция за период от една година от 2015 до 2016 година пенсионерите са ощетени и удръжките нарушават законодателството.

Така 360 хиляди пенсионери ще получат суми до 4 хиляди евро, като в тях се включва и 6% лихва, според решението на съда.

От Съюза на пенсионерите съобщават, че две предишни правителства са ги разубеждавали да не подават иск до съда, но въпреки това пенсионерите масово са се обърнали към правосъдието.

Повече от 10 пъти пенсиите на гръцките пенсионери бяха орязвани по време на кризата по нареждане на кредиторите на страната.

Гръцките пенсионери признават, че това е голяма победа за тях и ще продължат със съдебните дела и за други години, за които считат, че са били ощетени в нарушение на закона.

Сумите ще ги получат в рамките на три месеца от датата на становището на Върховния съд. /Труд

