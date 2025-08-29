Зеленски: Русия струпва 100 000 войници край Покровск

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия съсредоточава около 100 000 войници в района на източния украински град Покровск, който Москва обявява за своя територия, предаде АФП.

„Има струпване и концентрация на врага там. До 100 000 – това е информацията, която имаме тази сутрин. Те се готвят за настъпателни действия във всеки случай,“ каза Зеленски пред журналисти.

Той допълни, че украинските сили изтласкват отделни руски подразделения от североизточния граничен регион Суми.