IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

Зеленски: Русия струпва 100 000 войници край Покровск

29.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 29.08.2025 | 23:47 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия съсредоточава около 100 000 войници в района на източния украински град Покровск, който Москва обявява за своя територия, предаде АФП. 

„Има струпване и концентрация на врага там. До 100 000 – това е информацията, която имаме тази сутрин. Те се готвят за настъпателни действия във всеки случай,“ каза Зеленски пред журналисти.

Той допълни, че украинските сили изтласкват отделни руски подразделения от североизточния граничен регион Суми.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

володимир зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem