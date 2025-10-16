Трус във "Величие": Михайлов се разграничи от свои депутати

Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани парите. Те трябва да се извинят на избирателите. Това каза във видеобръщение във фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Той изрази официална позиция от името на ПГ.

„Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работа на НС. Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията, които се борят всеки ден, за да има справедливост. Няма значение, че това решение не води до последствия, въпросът е принципен. Лично аз съм се отказал от всички пари, които честно съм спечелил в живота си. Търпя унижения всеки ден, семейството ми също. Над хиляда семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство", заяви Михайлов.

Според него въпросът е принципен.

"Никой от нас не е специален - ние сме обикновени хора, струваме колкото дадената от нас дума. Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари", коментира Михайлов.

Дори тези хора, ако търсят някакви пари, могат да отидат в другите партии, ще им дадат бонуси, но „Величие“ ще работи в НС по един и същ начин - чест и морал, без дребни сметки. Не ме интересуват нито МЕЧ, нито ПП, които били казали, че ще се разбираме за регистрации, за да не търпим финансови загуби.

Това са парите на хората, те не са заслужени от нас. Не може да се водим по партии, които не влизат в битка, когато трябва, а в моментите с финансова изгода да работим заедно. Ставаме същите като тях.

В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха, изправиха се срещу мутри, и всичко това беше унищожено заради регистрация за жълти стотинки. Нека тези хора да се изправят, да си поемат отговорността пред избирателите, призова Михайлов.

Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите. Тези осем души се изплюха върху доверието на хората“, каза още председателят на ПГ на партията.

Ивелин Михайлов обясни, че днес ще проведе разговор с регистриралите се народни представители и ако не изпълняват общите решения на "Величие", ще ги призове да напуснат и на тяхно място да влязат следващите в листите.

"Величие" разполага с общо 10 депутати, включително Ивелин Михайлов.