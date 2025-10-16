IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС-НН разрешава на Радев да не използва НСО със законопроект

Промяната е в отговор на заявката на президента

16.10.2025 | 12:23 ч. 67
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик."

