Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че бъдещите гаранции за сигурност за Украйна трябва да бъдат резултат от мирно уреждане, насочено към справяне с коренните причини за конфликта, а не предварително условие за преговори.

“Важно е да се разбере, че предоставянето на гаранции за сигурност не е условие, а резултат от мирно уреждане, основано на премахване на коренните причини за кризата в Украйна. Това ще гарантира и сигурността на нашата страна“, подчерта дипломатът, цитиран от ТАСС.

Захарова добави, че западните предложения за гаранции за сигурност на Украйна биха увеличили риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на границите с Русия.

Европейските съюзници на Украйна работят за изготвянето на набор от гаранции за Украйна, които биха могли да бъдат част от потенциално мирно споразумение и биха били предназначени да защитят Киев от евентуална бъдеща атака от страна на Русия.

Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.

Захарова обвини украинския президент Володимир Зеленски в подкопаване на усилията за постигане на мирно споразумение между Москва и Киев.

"Зеленски продължи да предприема стъпки, които доведоха до саботаж на процеса на мирни преговори и ескалация на конфликта. На 21 август той съобщи на чуждестранни журналисти за отказа на Киев да признае законно териториите, безвъзвратно загубени от "кликата", повтаряйки своите безумни максими за тяхната окупация", каза говорителката, твърдейки същевременно, че по-голямата част от жителите на спорните региони "искат да се обединят отново с Русия".