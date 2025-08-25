Ударите, извършени от украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“, трябва да бъдат класифицирани като терористични. Това е „чист бандитизъм“, заяви пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

„Подобна дейност се класифицира в международното право, в националното законодателство на много държави, в международното право като цяло като терористична“, отбеляза Захарова. „Това е чист бандитизъм, който води до подкопаване на стратегическите основи и стратегическото планиране в рамките на държавата.“

„Липсата на адекватна реакция от страна на западните представители на атаките на Киев срещу нефтопровода „Дружба“ говори или за тяхната лудост, или за антиправния им характер”, коментира Захарова.

„Фактът, че редица западноевропейски, натоцентрични представители, фигури, дори не мога да кажа политици, защото това е политиканство, казват, че това не е нищо и че киевският режим може да продължи, говори или за тяхната лудост, или за тяхната абсолютно антиправна ориентация. Всякакви атаки срещу гражданска инфраструктура трябва да бъдат осъдени от всички държави. Ако не говорим за някаква изкривена реалност, не за нова етика или нормалност, а за нормална нормалност, тогава всякакви атаки срещу гражданска инфраструктура, особено срещу енергийни съоръжения, трябва да бъдат осъдени от всички“, каза Захарова.