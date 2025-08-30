ЕС ще работи по използването на замразени руски активи за подпомагане на Украйна след войната

Европейският съюз (ЕС) ще проучи как да използва замразените руски активи за финансиране на отбраната и възстановяването на Украйна след войната, но конфискацията им в момента не е политически реалистична, заяви шефът на външната политика на ЕС Кая Калас, съобщава Ройтерс.

Според ЕС около 210 милиарда евро (245,85 милиарда долара) руски активи са замразени в блока в рамките на санкциите, наложени на Москва за нахлуването й в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Естония, Литва и Полша, заявиха, че активите трябва да бъдат конфискувани сега и използвани за подкрепа на Киев. Тези призиви се засилиха, тъй като Украйна е изправена пред финансова дупка от десетки милиарди евро само за следващата година.

Но тежестите в ЕС Франция и Германия – заедно с Белгия, която притежава по-голямата част от активите – отхвърлиха идеята.

Те поставиха под въпрос законността на такава стъпка и потенциалното й въздействие върху еврото, като отбелязаха, че печалбите от активите се използват за подкрепа на Украйна.

След среща на външните министри на ЕС в Копенхаген Калас заяви, че всички са се съгласили, че е „немислимо Русия да види отново тези пари, освен ако не компенсира напълно Украйна“ за щетите, причинени от войната.

„Не виждаме да плащат за щетите. Затова ни е необходима стратегия за изход“, за да използваме активите, когато войната приключи, каза Калас.

По-голямата част от активите се държат в Euroclear, депозитар за ценни книжа в Белгия, чийто външен министър Максим Прево заяви, че засега не се обсъжда никакво изземване.

„Тези активи са солидно защитени от международното право“, заяви той пред репортери в Копенхаген. „Конфискацията им би предизвикала системна финансова нестабилност и би подкопала доверието в еврото.“

Прево отхвърли и призивите за промяна в инвестиционната стратегия за печалбите от активите с цел осигуряване на по-висока доходност. Той заяви, че това би било твърде рисковано от финансова и правна гледна точка.

Миналата година групата на Г-7, включваща ЕС, се съгласи да използва печалбите, генерирани от активите, за финансиране на заем от 50 милиарда долара за Украйна.

„Белгия и много други страни не са склонни да обсъждат (приемането на активите) сега... но всички са съгласни... че Русия трябва да плати за щетите, а не нашите данъкоплатци“, заяви Калас.

Русия даде сигнал, че може да се съгласи да използва замразените активи за възстановяване на Украйна, но ще настоява част от парите да бъдат изразходвани в районите на страната, контролирани от нейните сили, съобщиха източници на Ройтерс през февруари тази година.