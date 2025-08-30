Русия превръща украински ядрен град в крепост на страха

Съветските планирачи, които основават Енергодар през 1970 г., дават на града подходящо име: „дарът на енергията“. Десетилетия наред южният украински град е бил проспериращ град за работниците в електроцентралата и техните млади семейства, с дървесни алеи и високи жилищни блокове.

Но с настъпването на четвъртата година от руската окупация, центърът, който осигуряваше електроенергия за цяла Украйна, се превърна в призрачен град, управляван от насилие и страх. Руските войски провеждат внезапни претърсвания на домове и на пръв поглед произволни арести, а някои жители изчезват в безсрочно затваряне в отдалечени наказателни колонии, пише Ройтерс.

По-голямата част от първоначалните му жители са избягали, а домовете им са отнети. Руснаците се заселват там.

Парите от Москва и „Росатом“ се леят. Енергийната компания и руските правоохранителни органи контролират почти всеки аспект от живота. Войници са се настанили в атомната електроцентрала в региона Запорожие.

В целия град промените са очевидни. Училища и културни центрове са отворени отново след скромни ремонти, платени от „Росатом“, супермаркети с руски имена продават руски продукти, а местните жители виждат непознати руски лица да се разхождат по иначе празните улици.

Украинското правителство и Енергоатом, компанията за ядрена енергия, не отговориха на исканията за коментар относно твърденията за руски злоупотреби, но в миналото са обвинявали Русия в принуда и изтезания на персонала на централата.

Енергоатом е създадена през 1996 г. и остава законният оператор на централата, но не контролира дейността й, откакто Енергодар падна в ръцете на руските сили в рамките на няколко седмици след пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Руското превземане на атомната централа привлече международното внимание, тъй като светът се опасяваше от нова катастрофа като тази в Чернобил.

Оттогава силите на Путин са превзели почти цялата област Запорожие, която според него е неразделна част от Русия. В знак за важността на атомната електроцентрала в Енергодар за руската окупация, неговите най-висши пратеници отхвърлиха предложението, направено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп, че електроцентралата може да бъде управлявана от Съединените щати. Американската делегация не повдигна публично въпроса, когато двамата лидери се срещнаха този месец в Аляска.

Докато по-голямата част от жителите са напуснали Енергодар, на някои работници от атомната електроцентрала е било попречено да го направят, разказаха бивши жители пред Ройтерс. Дария Долзикова, старши научен сътрудник, специализирана в ядрената индустрия в мозъчния тръст Royal United Services Institute, каза, че според нея Русия е придала толкова голямо значение на превземането на града, защото те и техните семейства съставляват голяма част от населението.

Никъде руският контрол не е по-очевиден, отколкото при децата в Енергодар. В окупираните територии на Украйна Русия е наложила учебна програма, фокусирана върху патриотизма и лоялността.

За Володимир Суханов, мек по характер учител по шахмат, който преподава в Енергодар от 30 години, учебната програма му напомня за детството му в Съветския съюз. Суханов се премести в Енергодар преди десетилетия, както стотици други, които се преселиха в новия град в търсене на работа и семеен живот. За разлика от своите събратя, Суханов бягаше от репресиите.

Владимир Суханов избяга от руските репресии в последните дни на Съветския съюз и започна нов живот в Енергодар. Той избяга от руското насилие още веднъж, когато градът беше окупиран.

Тогава Суханов преподаваше шах в летни лагери близо до Москва. Беше на 30 години, а Съветският съюз беше в последните си дни. Идеалистът Суханов се присъедини към бившите си ученици в продемократични демонстрации.

През 1991 г., по време на протест срещу опита за преврат в Москва от страна на комунистическите хардлайнери, войници застреляха любимия му ученик Иля Кричевски. Младият офицер, отговорен за това, беше задържан, но делото срещу него беше прекратено, съобщиха руските медии. Суханов никога не забрави името на офицера: Сергей Суровикин.

Заминавания като неговото са превърнали Енергодар в сянка на себе си. Преди войната населението на града е било 50 000 души. Сега, според окупационната администрация, там живеят 22 000 души.

Представител на украинското министерство на образованието за Енергодар каза, че 80% от учителите са напуснали града от 2022 г. насам. Две от трите функциониращи училища се нуждаят от учители, според обяви за работа, видяни от Ройтерс.

По-рано тази година местната администрация публикува указ, в който се изброяват 100 мерки и събития за „противодействие на идеологията на тероризма“, като някои от дейностите се провеждат в училищата. Според последната точка основната цел е да се възпитават традиционните руски ценности у младите хора.

Училищата в Енергодар отбелязват руски празници и важни дати, включително 18 март, денят на анексирането на Крим от Украйна. Според онлайн публикации на училища и градската администрация, учениците са се присъединили към държавни организации като Младежката армия, Движението на младежта и Младата гвардия и са участвали във военни състезания.

Росатом, която управлява централата в Запорожие, също играе пряка роля в образованието.

През 2023 г. Росэнергоатом, дъщерно дружество на Росатом, започна да организира летни подготвителни курсове за учениците от Енергодар. Според презентацията си, компанията предлагаше обучение, настаняване и транспорт за 11-класници, за да се подготвят за прием в три университета, специализирани в ядрената индустрия. През май училищата в Енергодар планираха „Атомна лекция“, която обхващаше технологиите и кариерните възможности в Росатом, според канала на централата в Telegram.

Руските власти ясно заявиха, че се нуждаят от персонал. „Росатом“ заяви пред Ройтерс, че заводът има 5000 работници и не очаква проблеми с увеличаването на работната сила до 7000 души, когато заводът започне да функционира на пълни обороти. Преди 2022 г. там са работили около 11 000 души.

Save Ukraine съобщи, че до края на август са спасени общо 809 деца в цяла Украйна, но отбеляза, че това става все по-трудно.

През февруари 2024 г. директорът на Rosenergoatom Александър Шутиков заяви, че Rosatom вече е инвестирал около 3 милиарда рубли (38,6 милиона долара) в Енергодар за ремонти и оборудване за училища, детски градини и плувен басейн.

Руските сили окупираха атомната електроцентрала през март 2022 г. Двойката наблюдаваше от прозореца си как руските войници, страхувайки се от атаки на украинските войски и партизани, скрити в гората, подпалиха боровете и елите, засадени по бреговете на Днепър.

Дудар, мениджърът, който някога е ръководел 680 служители, каза, че работниците в завода, известен с народното наименование „гарата“, са били мишена на полицията в началото на окупацията.

„Работниците, които открито се съпротивлявали на окупацията, били третирани сурово от руските власти”, каза той. „Мнозина преживяха това, по-специално служителите на станцията и работниците от моя отдел, до степен, че бяха освободени с счупени ребра, крайници, прерязани сухожилия на ръцете и краката.”

По-късно други хора от града казаха, че това отношение се е разширило и към служители, които са отказали да подпишат договори с „Росатом“, и към хора, които са били счетени за враждебни към окупационните власти.

След това имаше и такива, които просто изчезнаха.

Около 3000 украински работници са подписали договори с „Росатом“, според коментари на украинския оператор на централата „Енергоатом“. Някои от тези, които са отказали, предимно инженери, са били посетени в домовете си от служители на „Росатом“, придружени от офицери от ФСБ. Те са заплашвали с насилие срещу роднините им, за да ги принудят, според пет работници от атомната централа, които са заявили, че знаят за такива случаи. Ройтерс не е успяла да потвърди независимо техните разкази.

„Росатом“ е заявила, че планира да рестартира централата, когато сраженията приключат.

Украйна е образувала наказателно дело срещу Шутиков, директора на Росэнергоатом, като го обвинява в незаконно установяване на руско управление на централата, принуждаване на украински служители да работят там и планиране на отключването ѝ от енергийната мрежа на Украйна. Росатом, компанията майка, подчерта, че именно руското управление повишава стандартите в Запорожие, отрече да е принуждавала служителите и заяви, че потенциалните потребители включват и други региони на Русия.

Международната агенция за атомна енергия, която изпраща експерти в централата, заяви, че не може да потвърди независимо твърденията за принуда.

„Макар да трябва да се признае, че ситуацията е изключително трудна за всички участници, екипът на МААЕ съобщава, че взаимодействията с обекта и неговия персонал остават професионални“, заяви агенцията, базирана във Виена, пред Ройтерс.

Окупационната администрация на Енергодар заяви пред Ройтерс, че концентрацията на сили за сигурност е необходима, за да се предотвратят украински атаки и саботажи.

В Енергодар руските войници първо са завзели къщи, принадлежащи на украински военни или проукраински служители, разказват 15 жители. От около 2023 г. новите власти започнали да поставят обяви, с които приканват жителите да регистрират собствеността си – процес, който изисква руски паспорт и купчина документи. Ако не го направят, градът ще започне процедура по отнемане на собствеността, казват жителите.

През май 2024 г. назначеният от Русия законодателен орган в Запорожие прие закон, който определя как да се използва „безстопанствената“ собственост по време на текущи съдебни производства. Временният министър на собствеността и земеделските отношения на окупационната власт заяви, че 35% от регионалната собственост е безстопанствена.