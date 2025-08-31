IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Урсула фон дер Лайен преди да пристигне у нас: Путин не се е променил, той е хищник (ВИДЕО)

През последните 25 години той започна четири войни, отбеляза тя

31.08.2025 | 16:10 ч. Обновена: 31.08.2025 | 17:26 ч. 68
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта важността на засилването на отбранителните способности на Европа, твърдейки, че отбранителната позиция на ЕС е важна, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени".

По време на съвместна пресконференция в неделя с полския премиер Доналд Туск тя каза: "Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия", каза председателят на ЕК.

Свързани статии

Тя също така отбеляза, че Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.

"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да постигнем Европа, която да ни защитава", каза още Фон дер Лайен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен Доналд Туск Полша Европейски съюз
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem