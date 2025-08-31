Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен ще посетят днес ВМЗ - Сопот

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят днес най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че по повод на идването на председателя на Европейската комисия в България, партията ще организира протест, който ще започне още в 9:00 ч., "за да принудят всички властимащи цял ден да чуват и виждат обществените нагласи, за които остават с широко затворени очи от години."

“Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да й покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си.”, допълни още Костадинов в призива си за подкрепа на протеста.