В кадър: Привърженици на "Възраждане" вдигнаха плакати "Махай се, Урсула" пред ВМЗ-Сопот

Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт

31.08.2025 | 11:45 ч. Обновена: 31.08.2025 | 12:37 ч.

Привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие. 

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия. 

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове". Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм. 

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие, пише БТА.

