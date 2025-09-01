Великобритания реже мигрантите, трудно ще довеждат свои близки

Британското правителство планира да отреже възможността мигрантите, получили убежище в Обединеното кралство, лесно да довеждат членове на техните семейства.

Това е част от пакет от мерки, които министърът на вътрешните работи Ивет Купър днес ще обяви в парламента в опит да овладее ожесточения дебат за незаконната миграция, съобщава БНР.

Вътрешният министър планира да направи редица промени в начина, по който се третират случаите на убежище, включително в политиката за събиране на семейства, която според официалните лица действа като магнит за хората, преминаващи Ламанша.

Когато на човек е предоставено убежище в Обединеното кралство, той може да кандидатства, за да доведе и семейството си, но Купър смята, че промените в политиките в цяла Европа означават, че Обединеното кралство вече не е в хармония със съседите си и са необходими ограничения.

Ивет Купър ще определи критерии за членовете на семействата, включително по-строги стандарти за английски език и достъп до достатъчно средства, и ще очертае реформи в системата за обжалване на молби за убежище. Купър ще заяви, че основният ремонт на „неработещата“ система за убежище има за цел да прекрати използването на хотели за мигранти, пристигащи с малки лодки, след серия от протести през последните месеци.



Ивет Купър заяви, че борбата с трафикантите на хора е много успешна, но консерваторите смятат, че "твърдението на лейбъристите, че са разбили бандите, е напълно дискредитирано", докато Найджъл Фарадж посочи, че "думите на правителството не съответстват на реалността".

В много от градовете вървят протести срещу мигранти и настаняването им в местни хотели.