НАТО се опита да абсорбира почти цялото постсъветско пространство, Русия беше принудена да реагира на това. Така руският президент Владимир Путин оправда атаката на Русия над Украйна пред словашкия президент Роберт Фицо, с когото се срещна в Пекин. Той подчерта, че основната цел на Русия, включително в украинския конфликт, е да защити своите интереси.

„Защото другата страна на тази монета е, че с помощта на НАТО се прави опит за поглъщане на практически цялото постсъветско пространство. Бяхме принудени да реагираме на това“, посочи Путин.

По време на разговора Путин заяви, че е обсъдил възможни варианти за гарантиране на сигурността на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска и смята, че е възможен консенсус по този въпрос.

„Има варианти за гарантиране на сигурността на Украйна в случай на прекратяване на конфликта. Това беше и темата на нашата дискусия в Анкъридж и ми се струва, че има възможност да се намери консенсус тук“, каза руският лидер.

Путин също така коментира, че твърденията на Европа, че Русия уж планира да я атакува, са провокация или пълна некомпетентност.

„Това са абсолютни глупости. Всеки разумен човек е напълно наясно, че в Русия никога не е имало, няма и никога няма да има желание да атакува някого“, каза Путин.

Путин също така заяви, че подобни твърдения ямат никаква основа.

„Що се отнася до „агресивните планове на Русия по отношение на Европа“, искам да подчертая още веднъж, че това е пълна глупост, която няма абсолютно никаква основа“, каза руският лидер.

На свой ред Фицо изрази възмущението си от атаките на Украйна над петролопровода "Дружба", като заяви, че "не ги разбира" и ще повдигне въпроса пред украинския лидер Володимир Зеленски.

„Подчертавам, казах го от самото начало, че Украйна не може да стане член на НАТО. Това е моето окончателно решение. Но що се отнася до присъединяването към ЕС, ние сме готови да сътрудничим с Украйна“, отбеляза словашкият премиер.

Фицо добави, че членството на Украйна в ЕС е „важно решение“, като същевременно подчерта, че страната трябва „да изпълни всички изисквания, свързани с присъединяването към Европейския съюз“. Словашкият премиер също така заяви, че ще обсъди въпроса с Володимир Зеленски следващия петък.

През април 2008 г., на срещата на върха в Букурещ, страните от НАТО включиха писмено обещание да приемат Украйна и Грузия в алианса (без да посочват времева рамка) в окончателната декларация. Проблемът с липсата на конкретика беше заложен и във формулировката на срещата на върха във Вилнюс през юли 2023 г.