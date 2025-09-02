IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хомосексуалността вече е престъпление в Буркина Фасо

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба

02.09.2025 | 19:23 ч. Обновена: 02.09.2025 | 20:26 ч.
Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА. 

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.

Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА.

Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка, пише БТА. 

Хомосексуалност Буркина Фасо
