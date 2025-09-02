Малко, но шумни: Расте броят на американците, избрали да живеят в Русия

По приглушена телефонна линия до Москва, член на руските въоръжени сили, разположени в Украйна, може да се чуе да уверява семейството си, че е “жив и здрав“, но в този случай войникът не е руснак, той е Дерек Хъфман, заварчик от Аризона и баща на шест деца.

Миналата година Хъфман напусна САЩ и отиде в Русия със съпругата си и три от децата им в опит да избяга от западното общество, което според тях върви “надолу“. Семейството споделя видеоклипове в YouTube канал.

“Русия наистина беше единствената ни възможност“, споделя семейството, осъждайки предполагаемото “индоктриниране на деца от ЛГБТ общност“ по телевизията в родината им, градовете, “препълнени с имигранти“, и “смайващите“ нива на престъпност.

We’re the Huffman family — Americans who moved to Russia 2 months ago! Derek (46) has a background in welding & construction, DeAnna (42) is a former teacher & floral designer, and we’re raising our 3 daughters (12, 11 & 10) while embracing a whole new life, language, and culture pic.twitter.com/1vUmbz0rTl — The Huffman Family (@HuffmanTime) May 21, 2025

Семейството е сред малката, но шумна група западняци, привлечени от самоизобразяването на Русия като бастион на консервативните ценности - за разлика от опасния и упадъчен Запад. Показвайки ежедневието си семейство Хъфман събират десетки хиляди гледания, разказвайки историята си онлайн, пише Financial Times.

Миналата година Москва създаде нова виза за “споделени ценности“, предлагаща ускорени разрешения за пребиваване на недоволни западни граждани, напомняйки за съветската епоха, когато държавната пропаганда също представяше Русия като глобална антитеза на корумпирания, капиталистически Запад. До 150 души месечно в момента кандидатстват за тази виза, казват руски представители.

Но семейство Хъфман, които пристигнаха преди въвеждането на специалната виза, се сблъскаха с трудности, особено при достъпа до руската държавна училищна система. За да ги преодолее, Дерек реши да се присъедини към войната в Украйна.

It’s official — American, Derek, father of 6, has joined the Russian army and leaves for his unit this Tuesday. If you’d like to hear why and see the full story, the video is up now on our YouTube channel: https://t.co/NLAGRWHSlS pic.twitter.com/gc0EyHdmsD — The Huffman Family (@HuffmanTime) May 26, 2025

“Голямата причина, поради която го правя, е гражданството“, обяснява Дерек в YouTube и споделя, че подписването на едногодишен договор с армията би ускорило процеса.

Решението му предизвика похвали, но и купища критики. В обаждането си до семейството си през юли, публикувано онлайн от съпругата му, Хъфман защити избора си. “Към всички хора, които казват, че съм християнин, но се присъединих към армия, за да мога да убивам украинци – не ми харесва идеята да отнемам живот“, каза той в съобщението.

Дерек каза, че “прави нещо изключително“ с живота си, вместо да живее като “овца пред компютъра и телефона си“. Но най-вече “спечелвам нашето място и уважение в новата ни страна“, каза той.

Историята на Хъфман е необичайна, каза Мария Бутина, която е член на парламента от партията “Единна Русия“ на президента Владимир Путин. Тя е била натоварена със задачата да помага на “приятелски настроени чужденци от неприятелски настроени страни“ да се установят в Русия. Бутина е бивш руски агент, депортиран от САЩ през 2019 г., след като се е представил за активист за правото на носене на оръжие.

Най-големият дял от кандидатите идва от Германия, следвани от Франция и САЩ, каза Бутина пред Financial Times. Въпреки че някои са изправени пред имиграционни предизвикателства, не е необходимо да предприемат толкова драстични мерки, колкото тези на Хъфман, добавя Бутина.

Броят им е малък и е далеч по-малък от стотиците хиляди, които са избягали от Русия от началото на инвазията ѝ в Украйна, мотивирани от противопоставяне на войната, страх от военна служба или желание да избягат от международната изолация на Русия и да изградят кариерата си в чужбина.

Якоб Пинекер, немски бизнесмен, също помага на чужденци да се интегрират в Русия, включително много свои сънародници. Пинекер се премества за първи път в Русия през 2016 г. като регионален представител на немска компания. След началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. всички емигранти, които познава, напускат Русия. Но той избира да остане и миналата година е назначен за ръководител на OKA, руска държавна агенция, прикрепена към администрацията на град Нижни Новгород, натоварена със задачата да интегрира новопристигналите в региона от запад.

“Влязох в играта, защото съм германец и харесвам всичко да има реди дисциплина”, каза Пинекер и добавя: “Предложиха ми да поема този проект, да го възложа на външни изпълнители от министерството и да започна структуриран начин за работа с чужденци, които са решили да се преместят.“

Якоб е преброил около 60 “преселници“ в региона чрез агенцията си досега, добавяйки, че над 600 кандидати все още не са обработени.

Пинекер каза, че не смята войната в Украйна за свързана с решението си да остане и да работи за руската държава. “Аз не съм политик, аз съм просто човек, който живее тук и искам да подкрепя икономиката“, каза той.

Едно от семействата, с които е работил, са канадската двойка Аренд и Анеса Финстра, които се преместиха в Русия с осем от деветте си деца миналата година, за да започнат ферма в района на Нижни Новгород. YouTube каналът на семейство Фиенстра вече има почти 200 хиляди абонати.

Пинекер и Бутина отрекоха съществуването на какъвто и да е проект за активно привличане на западняци в Русия. Но историите за успех на западняци, които са “избягали“ в Русия, обикновено се публикуват от шепа лъскави канали в YouTube без реклами, чиято висока продуцентска стойност повдига въпроси за това кой може да стои зад тях.

Руският разследващ канал iStories проследи няколко статии, финансирани от държавната медия Russia Today, която беше забранена в САЩ миналата година, защото е “фактическо крило на руския разузнавателен апарат“.

Пинекер каза, че “традиционните ценности“ на Русия са естествена притегателна сила за хората и причина, поради която е избрал да остане, както и че се чувства по-свободен в Русия да изразява своите възгледи.

Много от западняците, с които работи в Русия, са се сблъсквали с “тъжни истории“ у дома, каза Пинекер, след като са споделяли публично мнения, които са ги оставили социално изолирани. “Никой вече не е общувал с тях.“

Хиляди хора в момента са в затвора в Русия за протести срещу нахлуването в Украйна или за изразяване на политически възгледи, противоречащи на тези на Кремъл.

Стивън Шорс, IT работник на средна възраст от САЩ, зарязва всичко и се мести в Русия миналата година. Той също така води видео блог за преместването си и беше интервюиран в Russian Road, един от лъскавите онлайн канали, който представя семейства, направили скока.

Шорс каза, че е по-безопасно да се живее в Русия, отколкото в САЩ - въпреки факта, че той и съпругата му наскоро са били събудени от звука на противовъздушен огън поради атака на украински дронове.

“Ако игнорирате новините, наистина няма да забележите, че се води война.“

Той се чувства по-свободен да изразява мнението си, без да “отменя културата“. Тази свобода може би не се простира до критикуване на руското правителство, каза Шорс, но “не виждам смисъл да правя това“. Шорс добавя: “Харесва ми животът тук.“