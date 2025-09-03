IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Отново земетресение с магнитуд 6 по Рихтер в Камчатка

Камчатка се намира в сеизмичен район

03.09.2025 | 08:35 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:08 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Земетресение с магнитуд 6 беше регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът е на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски. Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.

Свързани статии

В края на юли край полуострова бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Камчатка земетресение сеизмичен район Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem