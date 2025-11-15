Националките по баскетбол биха Украйна за втора победа в евроквалификациите

Националният отбор на България по баскетбол за жени надви тима на Украйна с 80:60 (30:16, 20:15, 14:10, 16:19) като гост в латвийската столица Рига в среща от втория кръг в група Е от първия етап на квалификациите за следващото Европейско първенство. Победата беше втора поредна за състава, воден от селекционера Таня Гатева, който оглавява временното класиране, а отборът на Украйна допусна първа загуба за баланс 1-1.

В другата среща от втория кръг в групата Черна гора се наложи при гостуването си на Азербайджан със 194:62 и също продължава с актив 1-1, докато азербайджанките допуснаха второ поражение.

За българките предстои първото им домакинство от евроквалификациите. Те ще посрещнат тима на Черна гора на 18 ноември от 19.00 часа в „Арена Ботевград“.

В титулярната петица срещу Украйна започнаха Карина Константинова, Гергана Иванова, Радостина Димитрова, Борислава Христова и натурализираната Кайла Хилсман.

Българките поеха инициативата още в началните минути и дръпнаха с 14 точки в края на първата четвърт – 30:16. Националките не позволиха скъсяване на дистанцията до почивката и вдигнаха разликата до 20 точки при 48:28 след кош на Хилсман при оставащи 39 секунди, а след 20 минути игра България водеше с 50:31. До този момент Карина Константинова, Борислава Христова и Кайла Хилсман водеха тима, записвайки съответно 18, 12 и 10 точки.

Българският състав контролираше играта и след паузата, като включително увеличи преднината си до 27 точки. Преди заключителните 10 минути националките водеха с 64:41. В тях украинките успяха единствено да намалят малко пасива си и България записа втори убедителен успех в пресявките за Евробаскет 2027.

Борислава Христова беше най-резултатна за победата с 22 точки, 6 борби и 6 асистенции. Карина Константинова допринесе с 20 точки, 2 борби и 2 асистенции, Кайла Хилсман се отчете с 15 точки и 7 борби, а Радостина Димитрова добави 12 точки и 5 борби.

За Украйна Тетяна Юркевичус се отличи с 14 точки, 10 борби и 6 асистенции.

Двубоите от първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027 се провеждат в периода 9-19 ноември 2025-а и 8-18 март 2026 година. За втория етап ще се класират първите два тима от всяка от седемте групи, плюс трите най-добри трети отбори, а мачовете предстоят между 8 и 18 ноември 2026-а и между 7 и 17 февруари 2027 година.