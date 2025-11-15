Живот и смърт в зоната на унищожението в Украйна

Украинските войници наричат ​​тази територия „зона на смъртта“. Това не е класическо бойно поле с фронтова линия, където се сблъскват две армии, а неопределен пейзаж, простиращ се на километри от двете страни: кратери, опустошени гори, рояци дронове, ловуващи плячка, неоткрити трупове и от време на време ранен войник, викащ за помощ. Това е пространството между линиите на контакт, където животът и смъртта се решават за секунди. Това е гранична територия: физически праг между окупираното и свободното, видимото и невидимото, където държавата и законът са окачени сред калта, останките от бронирани машини и мъртвите, легнали с лице нагоре, пише El Mundo.

В тази нова територия, широка приблизително 20 километра, като се има предвид 10-километровият обхват на FPV дроновете, се ориентирате по старомодния начин - с карта и компас. GPS устройствата са спрели да работят поради все по-интензивната електронна война и могат да ви поставят на объркващо място или да ви отведат по път, който завършва на вражески позиции. Ако вървите пеша, дроновете могат да засекат сигнала на мобилния ви телефон, така че трябва да използвате самолетен режим и да се свързвате с Wi-Fi на антената на Starlink едва след като стигнете до убежището. Ако имате смарт часовник с достъп до интернет, оставете го в базата, защото могат да ви проследят и с него. Ето защо почти всички тук носят Casio.

Максим, Валери и Богдан са пилот на нощен дрон, военен оръженосец и пилот на дрон Mavic – наблюдателят. Тримата работят заедно в зоната на поражение с едно от най-страховитите бойни оръжия от руснаците. Въпреки че официалното му име е Вампир, тук го наричат ​​„ Баба Яга “, което означава „вещица“. Монтирали са го на гърба на пикап и са необходими двама души, за да го разтоварят. Това е селскостопански дрон, трансформиран в нощен бомбардировач, способен да носи четири снаряда, които Валери зарежда в корема на големия черен паяк.

„Виждам как руснаците бягат панически, когато някой открие нашето присъствие. Това е дрон с невероятна прецизност, който лети през нощта и който дори можем да използваме, за да доставяме храна и вода на нашите другари, защото може да носи 40 килограма“, обяснява Максим.

Черен хумор

Всички те трябва да влязат в зоната на поражение , за да управляват дроновете си, така че са подложени на същия страх и опасност като всички останали. „Това вече е като работа. Свикнали сме, но нямаме търпение това да свърши. Не можем да си позволим да се депресираме. Най-доброто ни оръжие за това е чувството ни за хумор. Шегите се случват по цял ден и те ни държат напред, за да не се сринем“, казва Богдан, който се бори от година.

„Има и наземни дронове за тези логистични доставки и те ще се използват все повече и повече “, казва Максим.

Случаят, който най-добре илюстрира живота и смъртта в тази зона на унищожение, е този на двама мъже. Възползвайки се от гъста мъгла, сержант Александър Тишаев и редник Александър Аликсиенко от 138-и украински батальон напускат бойните си позиции след 165 дни боеве (пет месеца и половина, прекарани в дупка). На 28 октомври те извървяват 12 километра до Орижив, за изненада на собствените си другари. Те са посрещнати като герои: с изтощени от корабокрушение бради, разрошена коса, кръвясали очи, черни нокти, твърди униформи и лошо заздравели рани по цялото тяло. Все още имат сили да се усмихват. Дни по-късно Зеленски ги награждава с Военен кръст за заслуги. Другарите им вече се бяха сбогували с тях по радиото, защото си мислеха, че никога повече няма да ги видят.

Най-близкото препращане към този вид война, при която заеманите позиции понякога са обкръжени от врагове, които от своя страна също са обкръжени, може би може да се намери в „дзанри нипонхей“, тоест японските войници, които продължават да се бият на тихоокеанските острови дори след края на Втората световна война.

Без резервоари

Вероятно преживяваме най-смъртоносната фаза на войната от 2022 г. насам. Дневните жертви понякога надхвърлят 1000 загинали, ранени и изчезнали. Бронираните машини вече не се използват, не само защото повечето са унищожени, но и защото са уязвими и в повечето случаи безполезни. Всички танкове са в тила и чакат чудо, което да ги върне до точката, в която са били решаващи. „ Вече използваме танковите си екипажи като пехота “, признава сержант Васил, копнеещ за дните, когато те бяха движещата сила, която водеше армиите към победа.

„Виждали ли сте тези роботизирани кучета?“, пита Максим. „Скоро ще ги видим тук. Някои ще стрелят с куршуми, други ще носят огнехвъргачки, а някои дори ще влизат във вражески окопи и ще се взривяват“, казва той, когато го питаме каква война очаква следващата година.

Източници потвърждават, че те обучават дронове с изкуствен интелект да действат автономно, без човешка намеса, за да патрулират определена зона на бойното поле и да реагират самостоятелно на присъствието на хора. Изкуственият интелект трябва да им помогне да различат руски войник от куче или крава. Ще им бъде по-трудно да различат руски войник от украински, особено като се има предвид, че и двете армии сега използват един и същ тип униформа и че от въздуха е невъзможно да се разбере дали един войник принадлежи към едната или другата страна.

С настоящите постижения и с дронове, управлявани чрез оптични кабели с обхват до 60 километра, почти цялата Донецка област скоро ще се превърне в зона на смъртта. Тези устройства, масово произвеждани, понякога отпечатвани близо до фронтовата линия с 3D принтери , стават все по-евтини и същевременно по-смъртоносни.

През последните месеци появата на руската групировка „Рубикон“, която сега се сражава близо до Покровск, изравни условията. Докато Украйна преди имаше предимство в този вид война, Москва сега изравни резултата.

„Те са опитни пилоти, много от които цивилни, които атакуват не само нашите позиции, но и нашата логистика. Това е, което си правехме един на друг, а сега го правят и на нас“, казва Макс, много млад пилот на дрон, който се изправя срещу операторите на „Рубикон“.

Макс ни показва ценната си вещ: АК-12, най-новата версия на стария Калашников, взета от руски войник, когото е убил.

„Сега сме в решаващ етап. Трябва да издържим до следващата година. Русия ще се срине .“