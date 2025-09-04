IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Целта е всички израелски заложници да бъдат освободени

04.09.2025 | 07:50 ч. Обновена: 04.09.2025 | 08:16 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс.

Заявленията на групировката дойдоха малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху разкритикува изявленията на „Хамас“. „За съжаление, това е поредната машинация от страна на „Хамас“, без нищо ново в нея“, се посочва в комюникето, цитирано от БТА.

В текста се повтаря, че войната в Газа ще приключи само ако всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде разоръжен, ивицата бъде демилитаризирана, Израел установи контрол върху сигурността в анклава и бъде създадена алтернативно цивилно управление.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хамас Израел Газа заложници
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Teenproblem