Максим Генчев моли Пеевски за пари за филм, припомни, че го сравнил с Левски

Режисьорът Максим Генчев се примоли за финансиране за новия си филм "Караджата" на Делян Пеевски. В отворено писмо, публикувано във Facebook профила му, Генчев напомня на политика, че преди десет години го е нарекъл новия Левски.

Ето какво Максим Генчев в публикацията си:

Открито писмо до Делян Пеевски!

Уважаеми, господине!

Преди 10 г те нарекох "новия Левски" от лоялност, понеже единствената тв, която излъчи филма ми "ДЯКОН ЛЕВСКИ" беше твоята (канал 3). В продължение на 10 г всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: " Пеевски-Левски! "

Днес съм принуден да те помоля за бюджет за КАРАДЖАТА, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!!!

В коментарите под публикацията на Генчев няколко души са отбелязали, че "се излага". А режисьорът е отговорил: "Принуден съм, заради такива съдници."

Максим Генчев, който тази година навърши 71, стана прочут преди години със суперуспешната реклама на кренвирши в ретростил "Оо, Пепи". В нея той изигра саламджията, произнесъл незабравимата реплика.

След рекламата той се отдаде на режисирането на патриотични филми за национални герои. Досега е направил "Левски" и "Ботев", като и двата филма предизвикаха скандали заради това, че не отговарят напълно на историческата истина. Той е критикуван и за начина, по който събира пари за проектите си. Сега събира пари за "Караджата", който навярно ще предизвика същите недоволства, тъй като Генчев отказа да се консултира с историци по темата.

"Ако има такива хора, ще се налага да им давам отчет за всичко. Това не ми се нрави. Подобна перспектива не ме радва и затова ще направя филм по моите виждания. Ще е по-арт от предишните ми продукции", сподели режисьорът.