Тръмп ликува: ООН подкрепи 20-точковия му план за прекратяване на огъня в Газа

Президентът Доналд Тръмп постигна монументална победа в понеделник, когато Съветът за сигурност на ООН гласува в подкрепа на неговия 20-точков план за мир в Газа, който може да включва разполагане на войски в разкъсвания от война район.

Планът, който също така създава път за бъдеща палестинска държава, беше приет от ООН в понеделник с 13 гласа подкрепа. Само Русия и Китай се въздържаха и никоя държава не използва правото си на вето.

Приемането му дойде само седмици след като Джаред Кушнер и специалният пратеник Стив Уиткоф пътуваха до Египет, за да уточнят мирното споразумение с Хамас и катарските власти.

В социланата мрежа Truth Social Тръмп заяви, че гласуването "ще остане в паметта на едно от най-големите одобрения в историята на Организацията на обединените нации и ще доведе до по-нататъшен мир по целия свят и е момент с истински исторически мащаб“.

"Поздравления за света за невероятния вот на Съвета за сигурност на ООН, само преди няколко минути, с който беше признат и подкрепен Съветът на мира, който ще бъде председателстван от мен и ще включва най-могъщите и уважавани лидери по целия свят“, написа американският президент.

Тръмп добави, че "членовете на Съвета и много други вълнуващи съобщения ще бъдат направени през следващите седмици“.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц също похвали резолюцията в понеделник като "още една значителна стъпка, която ще позволи на Газа да просперира и среда, която ще позволи на Израел да живее в сигурност“.

Текстът, който беше преразгледан няколко пъти в резултат на преговори с високи залози, "одобрява“ плана на президента на САЩ, който позволи на 10 октомври да се установи крехко прекратяване на огъня между Израел и Хамас в разкъсваната от война палестинска територия.

Окончателно резолюцията беше приета в понеделник вечерта, след като Уолц настоя колегите му да гласуват в подкрепа на мярката, която той нарече "смел, прагматичен план“ за мир, съобщава Fox News.

Той описа Газа като "ад на Земята“ след две години война, заявявайки, че резолюцията предлага на света шанс да замени "развалините, където някога са били училищата“, с "път към мир“.

"Гласуването с "Да“ днес не е просто одобрение на план. Това е утвърждаване на нашата споделена човечност. Гласът против тази резолюция е вот за връщане към войната", каза Уолц.

Той отдаде и нужната заслуга на Кушнер и Уиткоф за посредничеството при сключването на историческото споразумение, което според него вече е довело до "осезаеми резултати“, включително трайно прекратяване на огъня и освобождаването на 45 заложници от Хамас - въпреки многократните израелски удари срещу Газа и избухванията на насилие на Западния бряг.

САЩ сега ще работят, за да гарантират, че останалите заложници ще бъдат върнати в Израел, обеща Валц.

Той също така твърди, че планът на Тръмп "очертава път за палестинско самоопределение, след като Палестинската администрация завърши ключови реформи.

"Това разрушава хватката на Хамас и гарантира, че Газа ще се освободи от сянката на терора - ще бъде просперираща и сигурна“, каза Уолц.

Съгласно мирния план на Тръмп ще бъдат създадени Международни стабилизационни сили (ISF ), които ще работят с Израел и Египет, както и с новообучена палестинска полиция, за да помогнат за осигуряването на сигурността на граничните райони и демилитаризацията на ивицата Газа.

Съвет на мира

ISF е упълномощен да работи по "трайно извеждане от експлоатация на оръжия от недържавни въоръжени групировки“, защита на цивилни и осигуряване на коридори за хуманитарна помощ.

Планът на Тръмп също така разрешава сформирането на "Съвет на мира“ – преходен управителен орган за Газа, който Тръмп теоретично би председателствал – с мандат до края на 2027 г.

"Пътят към просперитет изисква първо сигурност, защото сигурността е кислородът, от който управлението и развитието се нуждаят, за да живеят и процъфтяват", обясни Уолц.

Палестинска държава

Резолюцията дори споменава евентуална бъдеща палестинска държава.

След като Палестинската администрация извърши поисканите реформи и възстановяването на Газа започне, "условията най-накрая може да са налице за надежден път към палестинско самоопределение и държавност“, се казва в проекта.

Но страните-членки на Съвета за сигурност, включително Франция, Словения, Гвиана, Пакистан и Сомалия, първоначално са имали проблеми с неясния език на резолюцията относно палестинската държавност, съобщава The New York Times.

Те най-накрая се съгласиха с мярката, след като бяха притиснати да гласуват в нея от редица арабски и мюсюлмански страни - включително Египет, Йордания, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Обяснявайки решението си в понеделник, тези страни членки заявиха, че подкрепят резолюцията, за да подкрепят политическия импулс за палестинска държава, да предотвратят възраждането на насилието и да позволят хуманитарна помощ за ивицата Газа.

Въпреки това те повториха, че териториалната цялост на Газа трябва да остане непокътната и трайният мир трябва да се основава на решение за две държави.

"Истински мир в Близкия изток не може да бъде постигнат без справедливост – справедливост за палестинския народ, който чака десетилетия създаването на своята независима държава“, заяви посланикът на Алжир в ООН Амар Бенджама – единственият арабски член в Съвета за сигурност.

Правителството на Обединеното кралство добави, че "ще продължи да работи със САЩ и всички наши партньори за прилагането на тази резолюция и за очертаване на надежден път към справедлив и траен мир както за израелците, така и за палестинците, основан на решение за две държави“.

И все пак израелски представители твърдо възразиха срещу създаването на нова палестинска държава, като премиерът Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че "нашето противопоставяне на палестинска държава на която и да е територия не се е променило“.

Мирното споразумение е изправено и пред други препятствия, включително как да се противопоставим на останалите терористи на Хамас в Газа, което израелският посланик в ООН Дани Данън заяви, че е критична част от плана.

"Точно както сме решени да върнем всички заложници у дома, ще демонстрираме същата решителност, като гарантираме, че Хамас е разоръжен. Няма да спрем или да се откажем, докато Хамас вече не представлява заплаха за Държавата Израел", каза той.

Арабските и мюсюлманските страни, от които се очаква да изпратят войски в района - включително Египет, Турция, Индонезия и Обединените арабски емирства - обаче са предпазливи относно участието на своите войници във въоръжени сблъсъци с палестински бойци и че всяко по-нататъшно кръвопролитие може да настрои арабското обществено мнение срещу тяхното участие.

Те дори поискаха администрацията на Тръмп да одобри резолюцията от Съвета за сигурност на ООН, за да не се възприемат войските им като окупатори.

Но Русия, която има право на вето, разпространи конкурентен проект, заявявайки, че американският документ не отива достатъчно далеч в подкрепа на създаването на палестинска държава. Текстът от Москва, за който първо съобщи AFP, поиска от Съвета да изрази "непоколебимия си ангажимент към визията за решение с две държави“.

Засега не би разрешило създаването на Съвет за мир или разполагането на международни сили, а вместо това би поискало от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да предложи „варианти“ по тези въпроси.

Преди гласуването Уолц заяви, че "забавянето ще струва човешки животи“, добавяйки, че "всеки ден без тези сили камионите с помощи стоят бездействащи, децата гладуват, а екстремистите се прегрупират“.

"Историческият 20-точков план на президента Тръмп бележи началото на силен, стабилен и проспериращ регион. Под смелото ръководство на президента Тръмп, Съединените щати ще продължат да постигат резултати заедно с нашите партньори, за да превърнат трайния мир в реалност", каза посланикът в ООН.